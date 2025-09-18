Firmat promueve la movilidad sustentable con jornadas y sorpresas

Picasso: un retrato inédito de Dora Maar saldrá a subasta en París
El óleo “Busto de mujer con sombrero de flores”, pintado en 1943, será subastado el 24 de octubre y podría superar los 9,5 millones de dólares.
Del 16 al 22 de septiembre la ciudad participa de la Semana Provincial de la Movilidad Sustentable con actividades educativas, recreativas y operativos especiales.Sociedad18 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Firmat se sumó a la Semana Provincial de la Movilidad Sustentable, una iniciativa que busca concientizar sobre la importancia de elegir medios de transporte no contaminantes y accesibles. Las actividades se desarrollan entre el 16 y el 22 de septiembre en distintos espacios de la ciudad.
El viernes 19, a las 18, está prevista una jornada de plogging en el Parque Carlota Joubin, que combina actividad física con la recolección de residuos. En tanto, el lunes 22 se llevarán adelante encuentros en la Mini Ciudad Vial con Promotores Responsables en Seguridad Vial, en dos turnos: a las 10 y a las 14 horas.
Durante la semana también se realizarán operativos sorpresa en diferentes puntos de la ciudad, donde se entregarán kits de luces recargables y patentes identificatorias a ciclistas.
Desde la organización destacaron que el 37% de las emisiones de dióxido de carbono en las ciudades proviene del transporte. En ese sentido, remarcaron que la bicicleta es una alternativa sustentable, económica y saludable que contribuye a mejorar la calidad de vida.
El óleo “Busto de mujer con sombrero de flores”, pintado en 1943, será subastado el 24 de octubre y podría superar los 9,5 millones de dólares.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de Samiei Sajjad Naserani, condenado por asociación ilícita y por ingresar al país con pasaporte falso. Temen riesgo de fuga.
El máximo tribunal desestimó el pedido de Matías Benicelli, uno de los condenados a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, debido a un error procesal de su defensa.
Detuvieron a 29 personas acusadas de estafar a vecinos haciéndose pasar por bomberos voluntarios. Los operativos se realizaron en distintos barrios porteños.
El expresidente de Brasil permanece en observación en un hospital de Brasilia, luego de sufrir baja presión, vómitos y un cuadro de hipo persistente.
El Municipio detectó muebles y hasta un colchón en las tareas de destape. Piden colaboración para evitar anegamientos en temporada de lluvias.
La modelo viaja a Milán para la Semana de la Moda y sorprendió en redes con una declaración irónica tras su separación de Martín Demichelis.
La Fórmula 1 confirmó seis sedes para las carreras sprint y ajustó horarios clave en el calendario 2026, incluyendo un cambio en Canadá para no coincidir con Indianápolis.
La Municipalidad avanza con mejoras en el espacio deportivo y social del Prado Español, incorporando revoques, aberturas y nuevos baños.
La localidad atravesó una inundación sin precedentes. Vecinos y voluntarios se unieron para asistir a las familias afectadas y mantener en pie el espíritu comunitario.
El DT de River reconoció errores en el primer tiempo, valoró la reacción en el complemento y confía en revertir la serie en Brasil.