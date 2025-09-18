Firmat promueve la movilidad sustentable con jornadas y sorpresas

Firmat se sumó a la Semana Provincial de la Movilidad Sustentable, una iniciativa que busca concientizar sobre la importancia de elegir medios de transporte no contaminantes y accesibles. Las actividades se desarrollan entre el 16 y el 22 de septiembre en distintos espacios de la ciudad.

El viernes 19, a las 18, está prevista una jornada de plogging en el Parque Carlota Joubin, que combina actividad física con la recolección de residuos. En tanto, el lunes 22 se llevarán adelante encuentros en la Mini Ciudad Vial con Promotores Responsables en Seguridad Vial, en dos turnos: a las 10 y a las 14 horas.

Durante la semana también se realizarán operativos sorpresa en diferentes puntos de la ciudad, donde se entregarán kits de luces recargables y patentes identificatorias a ciclistas.

Desde la organización destacaron que el 37% de las emisiones de dióxido de carbono en las ciudades proviene del transporte. En ese sentido, remarcaron que la bicicleta es una alternativa sustentable, económica y saludable que contribuye a mejorar la calidad de vida.