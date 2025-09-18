Solidaridad en acción: farmacias llevaron ayuda a María Teresa y promueven la prevención de ITS

Mes del corazón: cómo prevenir y actuar ante emergencias
Myriam Dillon, farmacéutica de Villa Cañás, destacó la solidaridad de la comunidad tras las inundaciones y aprovechó el espacio radial para concientizar sobre las ITS, subrayando la necesidad de test gratuitos, vacunación y uso del preservativo.
En un nuevo micro de farmacias emitido por radio, la farmacéutica Myriam Dillon repasó las acciones solidarias realizadas en las últimas semanas y abordó un tema clave de salud pública: las infecciones de transmisión sexual (ITS).
En primer lugar, Myriam Dillon agradeció a la comunidad de Villa Cañás y localidades vecinas por el aporte de donaciones destinadas a los damnificados de María Teresa, afectados por las recientes inundaciones. “Se juntaron muchísimas cosas en cada farmacia y también desde la radio. Llevamos agua, lavandina, abrigo, frazadas y elementos de primera necesidad. El intendente Gonzalo Goyechea nos agradeció porque todavía hay mucho por hacer”, explicó.
Posteriormente, la profesional se enfocó en la prevención de las ITS, anteriormente llamadas enfermedades de transmisión sexual. “Hablamos de VIH, sífilis, clamidia, gonorrea, HPV y herpes genital. Muchas son infecciones silenciosas, sin síntomas, y eso dificulta su detección”, advirtió.
Dillon remarcó que el uso del preservativo sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir contagios, y recordó que tanto en hospitales como en centros de salud se entregan gratuitamente. Además, insistió en la importancia de los test rápidos y confidenciales disponibles en la salud pública, así como de la vacunación contra hepatitis B y HPV.
“La información es clave: estas infecciones existen, pero tenemos herramientas para prevenirlas, diagnosticarlas y tratarlas. Cuidarnos significa también cuidar a nuestra pareja y a la comunidad”, concluyó.
El 80% de las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares puede evitarse con hábitos saludables y una rápida respuesta en situaciones críticas.
