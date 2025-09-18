Elortondo inició su Plan de Ordenamiento Territorial

Chovet avanza con la ampliación de la red de gas
La obra suma 550 metros de tendido y permitirá nuevas conexiones en distintos barrios. La inversión, de más de 29 millones de pesos, se financia con fondos comunales.
La localidad fue sede del programa Planificar Santa Fe, que busca ordenar el uso del suelo con participación ciudadana, cuidado ambiental y mirada integral.
Este miércoles, Elortondo se convirtió en sede del programa Planificar Santa Fe, una iniciativa provincial que tiene como objetivo ordenar el territorio y gestionar el suelo con criterios de sustentabilidad, identidad local y participación ciudadana.
El programa se desarrolla en 37 localidades del sur provincial, con una inversión de 307 millones de pesos financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y con el acompañamiento técnico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Durante la presentación, se destacó que el Plan de Ordenamiento Territorial es la herramienta que permitirá definir cómo se utiliza el espacio en la localidad: desde zonas para viviendas, industrias, escuelas y hospitales, hasta áreas de preservación ambiental o espacios verdes. Su aplicación busca evitar problemas derivados de la falta de planificación, como el crecimiento desordenado o las inundaciones.
“Planificar significa pensar más allá de los mandatos y las gestiones, escuchando a los vecinos y transformando sus ideas en políticas que promuevan una vida más equitativa”, señalaron las autoridades presentes.
Con este paso, Elortondo inicia un proceso de construcción colectiva de una hoja de ruta que proyecte el futuro del pueblo con claridad y sentido.
