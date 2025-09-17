Chovet avanza con la ampliación de la red de gas

Melincué inicia la recolección diferenciada de residuos
Desde el 15 de septiembre, los vecinos podrán llevar plásticos y cartones limpios a distintos puntos verdes del pueblo para su posterior procesamiento y venta a ECO Venado.
La obra suma 550 metros de tendido y permitirá nuevas conexiones en distintos barrios. La inversión, de más de 29 millones de pesos, se financia con fondos comunales.Regionales17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Comuna de Chovet puso en marcha una nueva obra de infraestructura clave: la ampliación y refuerzo de la red de gas domiciliaria. El proyecto contempla 550 metros lineales de cañerías distribuidos en diferentes sectores del pueblo.
Los trabajos se llevan adelante en calles Francia (entre Avenida Argentina y Juan Manuel de Rosas), Uruguay y Avenida Argentina, Avenida Estanislao López y Uruguay, además de tramos de Rivadavia, Paraguay y Lisandro de la Torre.
La inversión total supera los 29 millones de pesos y se realiza íntegramente con recursos propios de la administración comunal. En esta primera etapa, unas 15 familias podrán acceder a la conexión, lo que mejorará sus condiciones de vida y acompañará el crecimiento local.
“Este tipo de proyectos nos permiten seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y acompañar el desarrollo de nuestra localidad”, expresó el presidente comunal, Sergio Busquet.
Desde el 15 de septiembre, los vecinos podrán llevar plásticos y cartones limpios a distintos puntos verdes del pueblo para su posterior procesamiento y venta a ECO Venado.
El intendente de Venado Tuerto celebró el fallo que condenó a Mauro Novelino y a miembros de su banda, y lo definió como un mensaje claro contra el crimen organizado.
El municipio abrió la inscripción para comprar 70 lotes en Venado Tuerto, con financiación en 48 cuotas. El registro estará disponible del 15 de septiembre al 15 de octubre.
La feria volvió a reunir a vecinos y emprendedores en el Parque 19 de Marzo, con música, productos locales y un clima de encuentro comunitario.
La PDI y la policía local allanaron una vivienda en calle San Martín. Incautaron marihuana, celulares, casi 30 cartuchos y cuadernos con anotaciones. No hubo detenidos.
La PDI realizó un operativo en calle Valdez al 1600, donde fue detenido un hombre de 29 años y se incautaron drogas, dinero y elementos de comunicación.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos, desfile y participación de instituciones locales.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
La ministra de Seguridad aclaró que no fue ella quien dijo “lo peor ya pasó” y marcó diferencias con el discurso presidencial sobre el Presupuesto 2026.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.