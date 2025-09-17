Chovet avanza con la ampliación de la red de gas

La Comuna de Chovet puso en marcha una nueva obra de infraestructura clave: la ampliación y refuerzo de la red de gas domiciliaria. El proyecto contempla 550 metros lineales de cañerías distribuidos en diferentes sectores del pueblo.

Los trabajos se llevan adelante en calles Francia (entre Avenida Argentina y Juan Manuel de Rosas), Uruguay y Avenida Argentina, Avenida Estanislao López y Uruguay, además de tramos de Rivadavia, Paraguay y Lisandro de la Torre.

La inversión total supera los 29 millones de pesos y se realiza íntegramente con recursos propios de la administración comunal. En esta primera etapa, unas 15 familias podrán acceder a la conexión, lo que mejorará sus condiciones de vida y acompañará el crecimiento local.

“Este tipo de proyectos nos permiten seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y acompañar el desarrollo de nuestra localidad”, expresó el presidente comunal, Sergio Busquet.