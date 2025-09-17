Bolsonaro fue internado de urgencia tras una descompensación

La Corte rechazó recurso de un rugbier condenado
El máximo tribunal desestimó el pedido de Matías Benicelli, uno de los condenados a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, debido a un error procesal de su defensa.
El expresidente de Brasil permanece en observación en un hospital de Brasilia, luego de sufrir baja presión, vómitos y un cuadro de hipo persistente.Sociedad17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado este martes en el Hospital DF Star de Brasilia tras sufrir una descompensación en su residencia, donde cumple prisión domiciliaria por la condena de 27 años que le impuso el Supremo Tribunal Federal (STF) por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.
Según detalló su hijo Flávio Bolsonaro, el exmandatario de 70 años presentó “una fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja”, síntomas que arrastra desde el atentado con arma blanca que sufrió en 2018 durante su campaña presidencial.
Claudio Birolini, jefe del equipo médico personal de Bolsonaro, informó que el expresidente debió ser trasladado de urgencia para recibir “medidas terapéuticas y exámenes complementarios”. Por ahora, se encuentra en observación y no se difundieron nuevos partes médicos oficiales.
El episodio reaviva el debate sobre las condiciones de cumplimiento de su condena, dictada apenas una semana atrás, que lo mantiene bajo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia. La última vez que Bolsonaro había estado internado fue el domingo pasado, cuando estudios médicos confirmaron que padece un cuadro de anemia.
Detuvieron a 29 personas acusadas de estafar a vecinos haciéndose pasar por bomberos voluntarios. Los operativos se realizaron en distintos barrios porteños.
El Municipio detectó muebles y hasta un colchón en las tareas de destape. Piden colaboración para evitar anegamientos en temporada de lluvias.
El Hospital de Clínicas advierte que la migraña afecta a millones de personas en Argentina y su prevalencia seguirá en aumento hasta 2050. Piden evitar la automedicación y consultar al especialista.
El ex fiscal regional Patricio Serjal y el ex empleado del MPA Nelson Ugolini enfrentan un proceso por asociación ilícita vinculada al juego clandestino. El debate demandará al menos tres semanas.
Los trabajos se llevan adelante en calle Monteagudo, en el barrio La Patria, bajo el sistema de Contribución de Mejoras.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos, desfile y participación de instituciones locales.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
La ministra de Seguridad aclaró que no fue ella quien dijo “lo peor ya pasó” y marcó diferencias con el discurso presidencial sobre el Presupuesto 2026.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.