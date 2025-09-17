Bolsonaro fue internado de urgencia tras una descompensación

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado este martes en el Hospital DF Star de Brasilia tras sufrir una descompensación en su residencia, donde cumple prisión domiciliaria por la condena de 27 años que le impuso el Supremo Tribunal Federal (STF) por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Según detalló su hijo Flávio Bolsonaro, el exmandatario de 70 años presentó “una fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja”, síntomas que arrastra desde el atentado con arma blanca que sufrió en 2018 durante su campaña presidencial.

Claudio Birolini, jefe del equipo médico personal de Bolsonaro, informó que el expresidente debió ser trasladado de urgencia para recibir “medidas terapéuticas y exámenes complementarios”. Por ahora, se encuentra en observación y no se difundieron nuevos partes médicos oficiales.

El episodio reaviva el debate sobre las condiciones de cumplimiento de su condena, dictada apenas una semana atrás, que lo mantiene bajo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia. La última vez que Bolsonaro había estado internado fue el domingo pasado, cuando estudios médicos confirmaron que padece un cuadro de anemia.