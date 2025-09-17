Firmat refuerza limpieza de desagües y pide responsabilidad vecinal

La Municipalidad de Firmat inició una campaña de limpieza y destape de desagües pluviales con el fin de prevenir complicaciones durante la temporada de lluvias. La medida, impulsada desde el área de Servicios Públicos, busca garantizar el normal escurrimiento del agua y reducir riesgos de anegamientos en distintos barrios de la ciudad.



Durante las primeras intervenciones, el personal municipal se encontró con una situación inesperada: además de ramas y tierra acumulada, hallaron muebles en desuso, maderas y hasta un colchón bloqueando los conductos.

“Es inadmisible que los desagües se conviertan en un basural. Tirar un colchón es un acto de vandalismo, al mismo nivel que dañar el mobiliario urbano”, señalaron desde la Municipalidad, al tiempo que pidieron mayor conciencia ciudadana.

La campaña incluye la remoción de obstrucciones en puntos críticos y la supervisión de los principales desagües. Desde el Municipio recordaron que la colaboración de los vecinos es clave: evitar arrojar basura en la vía pública y, especialmente, en los días previos a tormentas intensas.

“Una ciudad más limpia depende del trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad”, remarcaron desde el área de Servicios Públicos.