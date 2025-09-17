Firmat refuerza limpieza de desagües y pide responsabilidad vecinal

La Corte rechazó recurso de un rugbier condenado
El máximo tribunal desestimó el pedido de Matías Benicelli, uno de los condenados a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, debido a un error procesal de su defensa.
El Municipio detectó muebles y hasta un colchón en las tareas de destape. Piden colaboración para evitar anegamientos en temporada de lluvias.Sociedad17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Firmat inició una campaña de limpieza y destape de desagües pluviales con el fin de prevenir complicaciones durante la temporada de lluvias. La medida, impulsada desde el área de Servicios Públicos, busca garantizar el normal escurrimiento del agua y reducir riesgos de anegamientos en distintos barrios de la ciudad.
Durante las primeras intervenciones, el personal municipal se encontró con una situación inesperada: además de ramas y tierra acumulada, hallaron muebles en desuso, maderas y hasta un colchón bloqueando los conductos.
“Es inadmisible que los desagües se conviertan en un basural. Tirar un colchón es un acto de vandalismo, al mismo nivel que dañar el mobiliario urbano”, señalaron desde la Municipalidad, al tiempo que pidieron mayor conciencia ciudadana.
La campaña incluye la remoción de obstrucciones en puntos críticos y la supervisión de los principales desagües. Desde el Municipio recordaron que la colaboración de los vecinos es clave: evitar arrojar basura en la vía pública y, especialmente, en los días previos a tormentas intensas.
“Una ciudad más limpia depende del trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad”, remarcaron desde el área de Servicios Públicos.
El máximo tribunal desestimó el pedido de Matías Benicelli, uno de los condenados a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, debido a un error procesal de su defensa.
Detuvieron a 29 personas acusadas de estafar a vecinos haciéndose pasar por bomberos voluntarios. Los operativos se realizaron en distintos barrios porteños.
El expresidente de Brasil permanece en observación en un hospital de Brasilia, luego de sufrir baja presión, vómitos y un cuadro de hipo persistente.
El Hospital de Clínicas advierte que la migraña afecta a millones de personas en Argentina y su prevalencia seguirá en aumento hasta 2050. Piden evitar la automedicación y consultar al especialista.
El ex fiscal regional Patricio Serjal y el ex empleado del MPA Nelson Ugolini enfrentan un proceso por asociación ilícita vinculada al juego clandestino. El debate demandará al menos tres semanas.
Los trabajos se llevan adelante en calle Monteagudo, en el barrio La Patria, bajo el sistema de Contribución de Mejoras.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos, desfile y participación de instituciones locales.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
La ministra de Seguridad aclaró que no fue ella quien dijo “lo peor ya pasó” y marcó diferencias con el discurso presidencial sobre el Presupuesto 2026.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.