Melincué inicia la recolección diferenciada de residuos

La Comuna de Melincué anunció el comienzo de un nuevo programa de recolección diferenciada de residuos, que entró en vigencia este lunes 15 de septiembre. La iniciativa busca fomentar el hábito de separar en origen y contribuir al cuidado del ambiente local.



El esquema establece que todos los lunes y jueves los vecinos podrán acercar materiales reciclables a los puntos verdes habilitados en distintos sectores del pueblo. Los residuos que se reciben son plásticos y cartones, siempre que estén limpios y secos.

Los lugares dispuestos para la entrega son la Plaza Belgrano, Plaza San Urbano, la Escuela Primaria N°162 “Felipe Carreras”, el Jardín de Infantes N°270 “Tromü Kalfü” y la Plaza Vieja Usina, en barrio Cafferata.



Una vez recolectados, los materiales se procesan en la planta local y luego se comercializan con la empresa ECO Venado, cerrando un circuito de economía circular que fortalece la sustentabilidad de la región.

“Separar en origen es un gesto sencillo que nos ayuda a construir un Melincué más limpio, ordenado y sustentable”, remarcaron desde la Comuna, que además agradeció a los empleados comunales por su compromiso en la puesta en marcha del programa.