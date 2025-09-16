Chiarella: “Se terminaron los privilegios adentro de la cárcel”

Melincué inicia la recolección diferenciada de residuos
Desde el 15 de septiembre, los vecinos podrán llevar plásticos y cartones limpios a distintos puntos verdes del pueblo para su posterior procesamiento y venta a ECO Venado.
El intendente de Venado Tuerto celebró el fallo que condenó a Mauro Novelino y a miembros de su banda, y lo definió como un mensaje claro contra el crimen organizado.
El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, valoró el reciente fallo de la Justicia Federal que impuso una pena única de 35 años a Mauro Nahuel Novelino por su rol al frente de una organización narcocriminal. En el mismo proceso fueron condenados otros 22 integrantes de la red que operaba en el sur de Santa Fe.
Chiarella afirmó que la sentencia envía “un mensaje muy claro hacia las bandas narcocriminales” y sostuvo que con este fallo “se terminaron los privilegios adentro de la cárcel”. El jefe comunal recordó que en reiteradas oportunidades había denunciado a Novelino y a otros narcos de la zona, incluso ante amenazas que buscaban frenar traslados y medidas judiciales.
La instrucción del expediente estuvo a cargo del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa; la investigación la impulsó el fiscal general Javier Arzubi Calvo (cuando era titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto) y la acusación en el juicio fue sostenida por el fiscal general Federico Reynares Solari. Chiarella destacó y agradeció el trabajo de esos funcionarios en el proceso.
El intendente vinculó el fallo con políticas provinciales: mencionó las medidas del gobierno de Santa Fe y la iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro de instalar inhibidores de señal en las cárceles y reforzar controles en pabellones de alto perfil. Para Chiarella, esas acciones contribuyen a “terminar con el home office desde la cárcel” y son parte de un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico.
La condena y las medidas anunciadas se ubican en un contexto regional en el que autoridades locales y provinciales buscan reducir la logística delictiva desde el interior de los penales. Las fuentes judiciales y el propio intendente coincidieron en destacar que la sentencia fortalece la respuesta institucional frente a organizaciones que coordinaban actividades ilícitas desde prisión.
