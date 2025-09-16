Milei llegó a Paraguay para la CPAC y reunión con Peña

El presidente Javier Milei arribó a Paraguay en la noche del lunes para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y mantener un encuentro bilateral con el mandatario local, Santiago Peña.

El jefe de Estado argentino adelantó su partida y llegó a Asunción cerca de las 23:00, donde pasó la noche. Desde las 10:00 de este martes tiene previsto disertar en la apertura de la CPAC, que por primera vez se realiza en Paraguay y reúne a dirigentes políticos de derecha de la región.

A las 12:30, Milei y Peña se reunirán en privado y compartirán un almuerzo. El presidente paraguayo, considerado uno de los mandatarios del Mercosur con mayor afinidad ideológica con Milei, también participará como orador del evento.

Por la tarde, a las 18:30, el Presidente argentino brindará una charla sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP).

La agenda oficial continuará el miércoles, cuando a las 10:15 Milei hablará en una sesión de honor convocada en el Congreso Nacional paraguayo con motivo de su visita de Estado.

De regreso en Buenos Aires, el jueves retomará sus actividades de campaña con vistas a las elecciones de octubre, acompañado por candidatos de La Libertad Avanza en todo el país.