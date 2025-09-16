Milei llegó a Paraguay para la CPAC y reunión con Peña

Milei en Paraguay: homenaje a Charlie Kirk y elogios a Peña
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
El Presidente participa este martes en la Conferencia de Acción Política Conservadora y se reunirá con su par paraguayo, Santiago Peña. Mañana hablará en el Congreso Nacional.País16 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei arribó a Paraguay en la noche del lunes para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y mantener un encuentro bilateral con el mandatario local, Santiago Peña.
El jefe de Estado argentino adelantó su partida y llegó a Asunción cerca de las 23:00, donde pasó la noche. Desde las 10:00 de este martes tiene previsto disertar en la apertura de la CPAC, que por primera vez se realiza en Paraguay y reúne a dirigentes políticos de derecha de la región.
A las 12:30, Milei y Peña se reunirán en privado y compartirán un almuerzo. El presidente paraguayo, considerado uno de los mandatarios del Mercosur con mayor afinidad ideológica con Milei, también participará como orador del evento.
Por la tarde, a las 18:30, el Presidente argentino brindará una charla sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP).
La agenda oficial continuará el miércoles, cuando a las 10:15 Milei hablará en una sesión de honor convocada en el Congreso Nacional paraguayo con motivo de su visita de Estado.
De regreso en Buenos Aires, el jueves retomará sus actividades de campaña con vistas a las elecciones de octubre, acompañado por candidatos de La Libertad Avanza en todo el país.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
El economista cercano a Milei cuestionó las proyecciones oficiales y calificó de “increíble” la estimación de una inflación del 10,1% para 2026.
El laboratorio británico, demandado en Argentina por su vacuna, fue multado en 2016 con US$5,5 millones por sobornar médicos en China y Rusia, pese a declarar una política de “cero tolerancia” a la corrupción.
La ex presidenta se reunió con candidatos en San José 1111 para definir una estrategia legislativa contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
El Presidente bloqueó la norma que fijaba un esquema automático de distribución de fondos a las provincias. El Senado deberá decidir ahora si insiste con la medida.
Profesionales y técnicos del hospital realizan un cese de actividades en rechazo al veto presidencial. Solo se garantizan guardias e internaciones.
La Municipalidad de Villa Cañás abrió el registro de oposición para nuevas obras incluidas en la ordenanza N°1366/25.
El Gobierno provincial destinó $50 millones al Centro Agrotécnico Regional para la compra de un tractor. Desde AMSAFE cuestionaron la medida en medio de la crisis salarial docente.
Se realizaron tareas de nivelado y colocación de tubos para garantizar la transitabilidad y mejorar el escurrimiento del agua.
Wall Street Journal y Financial Times cuestionaron a la secretaria general de la Presidencia por presuntas coimas y el traspié electoral en Buenos Aires.
Crece la tensión tras un nuevo operativo de Washington en aguas internacionales.