Caren Tepp lanzó su campaña en Venado Tuerto

El pasado sábado 13 de septiembre, en el Club Mario Matheu de Venado Tuerto, Caren Tepp encabezó el lanzamiento de su campaña por Fuerza Patria, en un encuentro que reunió a cientos de vecinos y vecinas de la ciudad y del departamento General López.

La jornada se desarrolló en formato de Asamblea Ciudadana, una modalidad participativa que busca poner en primer plano la voz de la comunidad. Este espacio recorrerá los 19 departamentos de Santa Fe con el objetivo de construir una agenda “de abajo hacia arriba”.

“En este momento es fundamental que la política escuche, por eso vamos a estar recorriendo los 19 departamentos escuchando a nuestros vecinos”, expresó Tepp durante el encuentro.

En su discurso, la referente de Fuerza Patria cuestionó a sectores políticos que —según señaló— acompañaron medidas del actual gobierno nacional y hoy intentan mostrarse como opositores. “La lista del gobernador Pullaro, que hoy intenta aparecer como opositora, no es más que una estafa electoral: la cabeza de esa lista es Gisela Scaglia, presidenta del PRO santafesino, el partido que acompañó en el Congreso todos los proyectos de La Libertad Avanza”, afirmó.

Para cerrar, Tepp remarcó que “la única opción genuinamente opositora y con capacidad de frenar el ajuste del gobierno nacional es la que expresa Fuerza Patria”.