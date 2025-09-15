Comenzó el juicio contra Serjal y Ugolini en Rosario

Este lunes, a las 8 de la mañana, comenzó en la sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario el juicio oral contra el ex fiscal regional Patricio Serjal y el ex empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini. Ambos están acusados de integrar y brindar cobertura a una red de juego clandestino en la ciudad.

El fiscal José Luis Caterina, a cargo de la acusación junto a las fiscales Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, explicó que se trata de los primeros imputados que llegan a esta instancia en el marco de una investigación más amplia. “Va a ser un juicio largo, estimamos que demandará unas tres semanas”, señaló.



Serjal enfrenta cargos por asociación ilícita como organizador, cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica, omisión de persecución y peculado de servicios. Ugolini, en tanto, participa del juicio de manera virtual desde prisión, ya que cumple condena por otra causa.

Caterina detalló que se decidió avanzar ahora con estos dos acusados porque el proceso estaba listo desde mediados de 2023. “Luego de haber imputado al senador Armando Traferri el año pasado, como este debate ya estaba muy avanzado, se definió no demorar más el inicio del juicio”, agregó en declaraciones radiales.

Los fiscales sostienen que a través de sus funciones dentro del MPA, Serjal y Ugolini habrían contribuido a garantizar impunidad y cobertura judicial para las maniobras de juego ilegal, en un entramado que, según la investigación, también involucraba a civiles, empresarios y actores políticos.