Elortondo disfrutó un nuevo domingo de Manos Emprendedoras

Elortondo vivió este domingo una nueva edición de Manos Emprendedoras, la feria que se consolida como un espacio de encuentro entre vecinos y productores locales en el Parque 19 de Marzo.



Durante la jornada, el público pudo recorrer los distintos stands, dialogar con los emprendedores y descubrir una amplia variedad de productos elaborados con creatividad y esfuerzo. La propuesta se completó con música en vivo y actividades que aportaron un clima de alegría y diversión.



“Cada feria es una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo de quienes apuestan a la economía local y, al mismo tiempo, generar un espacio de encuentro comunitario”, destacaron desde la organización.



El evento contó con una importante concurrencia de vecinos que, una vez más, respaldaron con su presencia esta iniciativa que impulsa el desarrollo local y el trabajo independiente.