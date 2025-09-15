Elortondo disfrutó un nuevo domingo de Manos Emprendedoras

Chiarella lanzó la quinta edición de “Nuestro Terreno”
El municipio abrió la inscripción para comprar 70 lotes en Venado Tuerto, con financiación en 48 cuotas. El registro estará disponible del 15 de septiembre al 15 de octubre.
La feria volvió a reunir a vecinos y emprendedores en el Parque 19 de Marzo, con música, productos locales y un clima de encuentro comunitario.Regionales15 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Elortondo vivió este domingo una nueva edición de Manos Emprendedoras, la feria que se consolida como un espacio de encuentro entre vecinos y productores locales en el Parque 19 de Marzo.
Durante la jornada, el público pudo recorrer los distintos stands, dialogar con los emprendedores y descubrir una amplia variedad de productos elaborados con creatividad y esfuerzo. La propuesta se completó con música en vivo y actividades que aportaron un clima de alegría y diversión.
“Cada feria es una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo de quienes apuestan a la economía local y, al mismo tiempo, generar un espacio de encuentro comunitario”, destacaron desde la organización.
El evento contó con una importante concurrencia de vecinos que, una vez más, respaldaron con su presencia esta iniciativa que impulsa el desarrollo local y el trabajo independiente.
El municipio abrió la inscripción para comprar 70 lotes en Venado Tuerto, con financiación en 48 cuotas. El registro estará disponible del 15 de septiembre al 15 de octubre.
La PDI y la policía local allanaron una vivienda en calle San Martín. Incautaron marihuana, celulares, casi 30 cartuchos y cuadernos con anotaciones. No hubo detenidos.
La PDI realizó un operativo en calle Valdez al 1600, donde fue detenido un hombre de 29 años y se incautaron drogas, dinero y elementos de comunicación.
Provincia y Comuna avanzan en la construcción de un espacio cultural que será sede permanente de la Fiesta Provincial del Poncho.
Vialidad Nacional continúa con los trabajos de corte de pasto y despeje en banquinas y barandas metálicas. Las tareas se realizan sin cortes de calzada, pero se recomienda circular con precaución.
La diputada provincial visitó escuelas, clubes y centros comunitarios, acompañada por autoridades locales y comunales.
La selección perdió 1-0 en Guayaquil con varios suplentes y la despedida de Messi en eliminatorias quedó opacada. El equipo volvió a mostrar dificultades fuera de casa.
La diputada provincial visitó escuelas, clubes y centros comunitarios, acompañada por autoridades locales y comunales.
Una aeronave se precipitó durante el festival aéreo cordobés y dejó dos muertos. La tragedia enlutó a las comunidades de Bell Ville y Villa Cañás.
Actas registrales y archivos oficiales revelan una extensa red societaria vinculada al clan Kovalivker, investigado por presunto cobro de coimas en el marco de la causa de los “audios de Spagnuolo”.
Con la participación del intendente Tito Gizzi y funcionarios locales, la Municipalidad y PAMI celebraron el final de una temporada marcada por la recreación, la actividad física y la integración social.