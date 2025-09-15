Avanzan las obras de cordón cuneta en Firmat

Histórica marcha en Firmat en apoyo a Vassalli
Unas 3.500 personas se movilizaron junto a sindicatos y autoridades para respaldar a los trabajadores de la fábrica, que llevan tres meses sin cobrar salarios.
Sociedad15 de septiembre de 2025
La Municipalidad de Firmat continúa con el plan de infraestructura urbana mediante la construcción de cordón cuneta. En esta etapa, la cuadrilla municipal trabaja en calle Monteagudo, entre Bv. Colón y Buenos Aires, en el barrio La Patria.
Las obras se realizan bajo el sistema de Contribución de Mejoras, que implica la participación de los vecinos frentistas en el financiamiento. Ellos aportan el costo de los materiales en cuotas y, una vez alcanzado el porcentaje estipulado, el Municipio ejecuta la obra con su propio personal y maquinaria.
En los últimos meses ya se concretaron intervenciones similares en distintas zonas de la ciudad: calle Milos, entre Colectora Evita y Saavedra (barrio La Hermosa); Marconi, Sábato y Huergo, entre Carlota Joubin y Maiztegui (barrio Nadal); e Italia, entre Scalabrini Ortiz y Belgrano (Carlos Casado).
Desde el Ejecutivo local remarcan que estos trabajos no solo mejoran la transitabilidad y el entorno urbano, sino que también facilitan el escurrimiento de las aguas pluviales. El plan seguirá avanzando en otros sectores de Firmat, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida de las familias.
