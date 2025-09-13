Accidente aéreo en Bell Ville: un piloto de Villa Cañás entre las víctimas fatales

Accidente de moto en Villa Cañás: una mujer resultó con lesiones leves
El hecho ocurrió pasada la medianoche en la intersección de calles 61 y 38. La conductora de la motocicleta fue trasladada al SAMCo local para recibir atención médica.
Una aeronave se precipitó durante el festival aéreo cordobés y dejó dos muertos. La tragedia enlutó a las comunidades de Bell Ville y Villa Cañás.Villa Cañás13 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
Un trágico accidente aéreo conmocionó este sábado al Festival Aéreo de Bell Ville, en la provincia de Córdoba. Durante una maniobra, un avión Bristel perdió el control y se estrelló en la pista del Aero Club local, provocando un incendio inmediato que dejó como saldo dos víctimas fatales.
Las autoridades confirmaron que los fallecidos son Mariano Latuf Zeballos, oriundo de Villa Cañás, y Ricardo Ferrer, quienes se encontraban a bordo de la aeronave. El fiscal de Instrucción, Nicolás Gambini, indicó que la investigación pasará al fuero federal, dado que el hecho ocurrió en una dependencia bajo jurisdicción nacional.
Bomberos voluntarios y personal policial trabajaron rápidamente para sofocar las llamas y asegurar el perímetro, mientras que peritos especializados iniciaron las tareas para determinar las causas del siniestro.
El Festival Aéreo de Bell Ville había convocado a aeronaves de distintas localidades cordobesas y de otras provincias, con exhibiciones acrobáticas y vuelos de demostración. Lo que debía ser una jornada festiva se transformó en un episodio de profundo dolor que enluta a toda la región.
