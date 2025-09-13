Constitución santafesina: avances históricos y el riesgo de quedar en letra muerta

Rescatan a 31 trabajadores rurales en campos de Santa Fe
Vivían en toldos de nylon, sin agua potable ni baños. La Justicia investiga si se trata de un caso de explotación laboral y posible trata de personas.
La provincia aprobó una nueva Carta Magna tras más de seis décadas, con derechos de vanguardia y un rediseño institucional. Sin embargo, su aplicación dependerá de que la Legislatura sancione leyes reglamentarias en los próximos dos años.Santa Fe13 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
La reforma constitucional aprobada el pasado 10 de septiembre marca un punto de inflexión en la historia institucional de Santa Fe. Tras más de sesenta años de vigencia del texto de 1962, la provincia cuenta con una nueva Constitución que incorpora derechos de avanzada, mecanismos de participación ciudadana y un rediseño en la estructura del Estado.
Entre las principales innovaciones se destacan:
No obstante, gran parte de estos avances aún son de carácter programático. La propia Constitución establece un plazo de dos años para que la Legislatura provincial sancione las leyes reglamentarias que permitan su plena vigencia: ley de coparticipación, normativa del Ministerio Público, mecanismos de participación ciudadana y marcos regulatorios para la protección ambiental y la ciudadanía digital.
Sin estas normas, la nueva Carta Magna corre el riesgo de transformarse en un catálogo de buenas intenciones sin aplicación práctica. El verdadero desafío será, entonces, que los consensos legislativos y el control ciudadano conviertan las reformas en realidad tangible para la sociedad santafesina.
