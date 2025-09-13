Constitución santafesina: avances históricos y el riesgo de quedar en letra muerta

La reforma constitucional aprobada el pasado 10 de septiembre marca un punto de inflexión en la historia institucional de Santa Fe. Tras más de sesenta años de vigencia del texto de 1962, la provincia cuenta con una nueva Constitución que incorpora derechos de avanzada, mecanismos de participación ciudadana y un rediseño en la estructura del Estado.

Entre las principales innovaciones se destacan:

📱 Derechos digitales, con acceso universal a la conectividad y resguardo frente al uso de datos y sistemas algorítmicos.

🌱 Derechos ambientales fortalecidos, que reconocen al agua como bien colectivo y establecen la protección de humedales.

🛡️ Seguridad pública concebida como un derecho exigible, lo que abre la posibilidad de reclamos judiciales ante fallas en la protección estatal.

⚖️ Rediseño institucional, con la creación del Ministerio Público independiente, un Consejo de Selección para jueces y fiscales, y un Jurado de Enjuiciamiento autónomo.

🏛️ Autonomía municipal plena, con posibilidad de dictar Cartas Orgánicas y un régimen de coparticipación automática de fondos.



No obstante, gran parte de estos avances aún son de carácter programático. La propia Constitución establece un plazo de dos años para que la Legislatura provincial sancione las leyes reglamentarias que permitan su plena vigencia: ley de coparticipación, normativa del Ministerio Público, mecanismos de participación ciudadana y marcos regulatorios para la protección ambiental y la ciudadanía digital.

Sin estas normas, la nueva Carta Magna corre el riesgo de transformarse en un catálogo de buenas intenciones sin aplicación práctica. El verdadero desafío será, entonces, que los consensos legislativos y el control ciudadano conviertan las reformas en realidad tangible para la sociedad santafesina.