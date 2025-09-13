Accidente de moto en Villa Cañás: una mujer resultó con lesiones leves

Durante la madrugada de este sábado, a las 00:08 horas, se registró un accidente de tránsito en la vía pública de Villa Cañás. El siniestro tuvo lugar en la esquina de calles 61 y 38 e involucró a una motocicleta conducida por una mujer mayor de edad.

Personal de emergencias llegó rápidamente al lugar y procedió a inmovilizar a la conductora, quien presentaba golpes y lesiones leves. Posteriormente, fue trasladada al SAMCo local para una evaluación médica más detallada y la realización de estudios complementarios.

Hasta el momento, no se reportaron otros vehículos involucrados en el hecho. Las autoridades trabajan para determinar las causas del accidente y recordaron a la comunidad la importancia de circular con precaución, especialmente durante la noche y la madrugada.