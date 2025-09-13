Accidente de moto en Villa Cañás: una mujer resultó con lesiones leves

Villa Cañás celebra la 2ª Fiesta de la Empanada de Hojaldre
El domingo 21 de septiembre la ciudad vivirá una jornada cultural y gastronómica con espectáculos, stands y el tradicional desfile por la paz mundial.
El hecho ocurrió pasada la medianoche en la intersección de calles 61 y 38. La conductora de la motocicleta fue trasladada al SAMCo local para recibir atención médica.Villa Cañás13 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
Durante la madrugada de este sábado, a las 00:08 horas, se registró un accidente de tránsito en la vía pública de Villa Cañás. El siniestro tuvo lugar en la esquina de calles 61 y 38 e involucró a una motocicleta conducida por una mujer mayor de edad.
Personal de emergencias llegó rápidamente al lugar y procedió a inmovilizar a la conductora, quien presentaba golpes y lesiones leves. Posteriormente, fue trasladada al SAMCo local para una evaluación médica más detallada y la realización de estudios complementarios.
Hasta el momento, no se reportaron otros vehículos involucrados en el hecho. Las autoridades trabajan para determinar las causas del accidente y recordaron a la comunidad la importancia de circular con precaución, especialmente durante la noche y la madrugada.
La propuesta reúne obras de artistas locales y permanecerá abierta tres semanas en el Centro Cultural.
La Municipalidad continúa con trabajos en distintos sectores de la ciudad para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos.
Ocurrió esta mañana en la intersección de calles 57 y 48. El motociclista fue trasladado al hospital por personal del SIES 107.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto por el Día del Maestro, donde alumnos y docentes recordaron a Sarmiento y destacaron la vocación de enseñar.
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo confirmó que los interesados podrán anotarse o actualizar sus datos hasta el 30 de septiembre. Los requisitos incluyen residencia en la ciudad y conformación de un grupo familiar.
La jefa de la Sección Vial y 13 efectivos fueron arrestados tras una denuncia de cohecho. La investigación incluye allanamientos en varias provincias.
Provincia y Comuna avanzan en la construcción de un espacio cultural que será sede permanente de la Fiesta Provincial del Poncho.
La ex presidenta se reunió con candidatos en San José 1111 para definir una estrategia legislativa contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.