Allanamiento y secuestro de estupefacientes

Christophersen tendrá la nueva Plaza del Poncho Santafesino
Provincia y Comuna avanzan en la construcción de un espacio cultural que será sede permanente de la Fiesta Provincial del Poncho.
En horas de la tarde del jueves 11, personal de la División Microtráfico de la PDI Región III, con asiento en Venado Tuerto, llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle Valdez al 1600. La medida fue dispuesta por el fiscal Iván Raposo, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.
Al ingresar a la vivienda, los agentes identificaron a varias personas mayores y menores de edad, notificándoles sobre la orden judicial. En el procedimiento fue aprehendido un hombre de 29 años, quien fue trasladado a sede policial para las actuaciones correspondientes.
Durante el registro, se secuestraron sumas de dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y distintos dispositivos de comunicación considerados de interés para la causa.
El operativo contó también con la colaboración de efectivos del Comando Radioeléctrico, que brindaron apoyo en el perímetro y tareas de seguridad. La investigación continúa bajo supervisión judicial.
Vialidad Nacional continúa con los trabajos de corte de pasto y despeje en banquinas y barandas metálicas. Las tareas se realizan sin cortes de calzada, pero se recomienda circular con precaución.
La diputada provincial visitó escuelas, clubes y centros comunitarios, acompañada por autoridades locales y comunales.
La localidad fue sede de una jornada deportiva y educativa con gran participación regional. Tres jóvenes recibieron su cinturón negro.
Empresas locales, jóvenes emprendedores e instituciones deportivas fueron parte de una agenda cargada de encuentros en Rufino.
El hecho ocurrió en la mañana del lunes en la intersección con avenida Chapuis. Los ocupantes lograron sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos.
La comuna entregó ayuda directa a 218 familias afectadas y gestiona créditos blandos para la reconstrucción, tras la histórica tormenta de Santa Rosa.
El músico contó que la mediática le ofreció comprarle un Ferrari si aceptaba casarse, aunque él aseguró que no le convenció el modo en que se lo planteó.
La fiscal Carmen Ibarra se opuso al arresto domiciliario del adolescente de 14 años. En paralelo, el acusado de 17 irá a juicio oral por el homicidio de la niña de 7 años en La Plata.
El gobernador bonaerense visitó la Quinta Sección para inaugurar obras y respaldar a Fuerza Patria rumbo a las elecciones de octubre. Apuntó contra los vetos presidenciales en salud y educación.
Ocurrió esta mañana en la intersección de calles 57 y 48. El motociclista fue trasladado al hospital por personal del SIES 107.