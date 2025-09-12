Allanamiento y secuestro de estupefacientes

En horas de la tarde del jueves 11, personal de la División Microtráfico de la PDI Región III, con asiento en Venado Tuerto, llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle Valdez al 1600. La medida fue dispuesta por el fiscal Iván Raposo, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Al ingresar a la vivienda, los agentes identificaron a varias personas mayores y menores de edad, notificándoles sobre la orden judicial. En el procedimiento fue aprehendido un hombre de 29 años, quien fue trasladado a sede policial para las actuaciones correspondientes.

Durante el registro, se secuestraron sumas de dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y distintos dispositivos de comunicación considerados de interés para la causa.

El operativo contó también con la colaboración de efectivos del Comando Radioeléctrico, que brindaron apoyo en el perímetro y tareas de seguridad. La investigación continúa bajo supervisión judicial.