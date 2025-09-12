Histórica marcha en Firmat en apoyo a Vassalli

Firmat vivió este viernes 12 de septiembre una jornada histórica con una multitudinaria marcha en apoyo a los empleados de Vassalli, la emblemática fábrica de cosechadoras que atraviesa una crisis sin precedentes.



Desde horas tempranas arribaron a la ciudad más de treinta seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de todo el país, encabezadas por el secretario general nacional, Abel Furlán. A ellos se sumaron sindicatos de distintos rubros, trabajadores locales, instituciones educativas, comercios, empleados municipales y vecinos de toda la región.

La movilización reunió a más de 3.500 personas que marcharon desde bulevar Colón y San Martín hasta la planta Nº1 de la empresa, en un recorrido marcado por cánticos, bombos y una parada simbólica frente a la casa de Don Roque Vassalli, fundador de la compañía.



En el acto central, frente a la fábrica, los trabajadores —que hace tres meses no perciben su salario— fueron acompañados por referentes gremiales y políticos. Entre ellos estuvieron el intendente Leonel Maximino, concejales locales, el diputado nacional Eduardo Toniolli y la ex senadora María de los Ángeles Sacnun.

“Vassalli es fundamental para la UOM y para la industria nacional”, remarcó Furlán, quien pidió una mesa de diálogo urgente entre municipio, provincia y empresa. El intendente Maximino, por su parte, advirtió que el sector de maquinaria agrícola enfrenta “un combo letal” por la importación de equipos usados y las altas tasas de interés, aunque aseguró que el gobierno provincial trabaja en alternativas financieras para sostener la fábrica.



El concejal Nicolás Rufine, presente en la marcha, subrayó que “Vassalli es Firmat y Firmat es Vassalli”, destacando la masiva participación ciudadana como un mensaje claro al gobierno nacional y provincial.

La marcha concluyó con el himno nacional entonado por un trabajador de la planta, en un clima de emoción y unidad. El futuro de la única fábrica de cosechadoras del país sigue abierto, pero los firmatenses dejaron en claro que no están dispuestos a resignarse.