Córdoba: detienen a 14 gendarmes por presuntas coimas en Sampacho

Una investigación judicial derivó en la detención de la jefa de la Sección Seguridad Vial de Sampacho, primer alférez Analía Galian, junto a 13 efectivos de Gendarmería Nacional, acusados de presunto cobro de coimas a transportistas.

El caso se inició en febrero, a partir de la denuncia de un camionero que declaró haber pagado sobornos en tres oportunidades. Según trascendió, las coimas se exigían durante los controles al detectar irregularidades en la documentación, y se abonaban en efectivo o mediante transferencias.

El fiscal federal Rodolfo José Cabanillas, con aval del juez federal Carlos Ochoa, ordenó 21 allanamientos en el puesto vial de Sampacho, domicilios de esa localidad y Holmberg, además de operativos en San Juan, Catamarca, Salta y Santa Fe.

La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, está caratulada como presunto delito de “cohecho”. Paralelamente, otros seis gendarmes fueron apartados de la fuerza en el marco de una investigación interna.

Las pesquisas estuvieron a cargo de la Unidad de Investigaciones Criminales de la propia Gendarmería.