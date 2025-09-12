Bolsonaro apelará la condena de 27 años y recurrirá a instancias internacionales

El expresidente Jair Bolsonaro, condenado este jueves a 27 años y tres meses de prisión por liderar un complot golpista tras las elecciones de 2022, apelará el fallo de la Corte Suprema de Brasil y llevará el caso a instancias internacionales. Así lo confirmaron sus abogados defensores, Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, en un comunicado difundido a la prensa.

Los letrados expresaron que la sentencia es “absurdamente excesiva y desproporcionada” y cuestionaron la “falta de tiempo” para analizar las pruebas durante el proceso. Además, reiteraron la inocencia del exmandatario, asegurando que “nunca participó de ningún plan” para atentar contra la democracia ni de la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando seguidores bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

El fallo fue aprobado por mayoría, con cuatro de los cinco jueces de la Sala Primera del Supremo votando a favor de la condena y un magistrado que se inclinó por la absolución. Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, ya cumple prisión domiciliaria por incumplir medidas cautelares en otro proceso.

Por su edad y problemas de salud, la defensa adelantó que solicitará que la nueva condena también sea cumplida en su domicilio.