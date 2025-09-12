Caren Tepp lanzó Fuerza Patria en Santa Fe capital

Santa Fe jura su nueva Constitución este viernes
La Legislatura provincial será escenario de la histórica ceremonia, donde prestarán juramento los convencionales y el gobernador Pullaro bajo la flamante Carta Magna.
La concejala rosarina presentó la lista junto a referentes peronistas. El espacio inicia un recorrido provincial con asambleas ciudadanas en Venado Tuerto y Firmat.Política Sta Fe12 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En un acto multitudinario y cargado de expectativas, la concejala rosarina Caren Tepp presentó oficialmente la lista Fuerza Patria en la ciudad de Santa Fe. El lanzamiento contó con la presencia de distintos espacios del peronismo provincial y de referentes como Pablo Corsalini, quienes acompañaron el inicio de esta propuesta política.
Durante su discurso, Tepp afirmó: “Tenemos la obligación de ir al encuentro, de abrazar a todos los que hoy la están pasando mal con las medidas antipopulares del Gobierno Nacional de Javier Milei, con alumnos ejemplares como Pullaro en la invencible”.
La concejala también señaló que el espacio buscará representar a jubilados, estudiantes, docentes, personas con discapacidad y pequeñas y medianas empresas: “Debemos defender y representar a nuestros jubilados, estudiantes, docentes, personas con discapacidad y pymes, para que la motosierra nacional y provincial no siga atacando a nuestro pueblo y nuestra gente”.
Con una fuerte participación de militantes y vecinos, el encuentro en la capital provincial fue planteado como el puntapié inicial de un recorrido territorial que abarcará todos los departamentos de Santa Fe. Este sábado, el itinerario continuará en el sur provincial: Venado Tuerto y Firmat serán sedes de asambleas ciudadanas donde Tepp, Corsalini y otros referentes dialogarán con sectores sociales, actores locales y vecinos, en un esfuerzo por reconstruir el vínculo entre la política y la sociedad.
