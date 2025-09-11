Allanan templo evangélico en Miramar por causa de trata laboral

La Policía Federal llevó adelante este jueves un operativo en Miramar en el marco de una causa por trata de personas que instruye la Justicia Federal. La investigación permanece bajo secreto de sumario y es coordinada por la fiscal Laura Mazzaferri, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata.

Las medidas incluyeron allanamientos en la iglesia evangélica Escuderos de Cristo, ubicada en avenida 9 y calle 72; en un local de compraventa de avenida 23 y 38; en una vivienda situada en calle 52 bis casi 3 y en otro domicilio cuya dirección no fue precisada.

Fuentes judiciales confirmaron la realización de los procedimientos simultáneos, aunque señalaron que no es posible brindar mayores precisiones sobre los resultados debido a que la causa continúa bajo secreto de sumario.