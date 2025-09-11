Firmat: eximen de impuestos a trabajadores de Vassalli

Hallaron muerto al argentino secuestrado en Río de Janeiro
Alejandro Ainsworth, de 54 años, había desaparecido tras salir de su hospedaje en Copacabana. Su hijo confirmó el hallazgo.
El Concejo Municipal aprobó la medida mientras dure el conflicto laboral con la patronal. También pidieron apoyo a empresas de servicios y al Ministerio de Trabajo provincial.
En la última sesión realizada en la sala “Alejandro Real”, el Concejo Municipal de Firmat aprobó un proyecto para eximir del pago de impuestos municipales a los 288 trabajadores de Vassalli S.A., en el marco del conflicto que mantienen con los dueños de la fábrica.
La iniciativa busca acompañar a las familias afectadas mientras se sostenga la situación. Además, los ediles plantearon la necesidad de que empresas de servicios como la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Aguas Santafesinas (ASSA) y Firmat Gas, junto con entidades bancarias, adopten mecanismos que eviten cortes o recargos excesivos por boletas impagas.
En los próximos días se convocará a una reunión con estas prestadoras para coordinar medidas de contención. Paralelamente, se solicitó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe que intervenga con urgencia para alcanzar una solución al conflicto en la histórica fábrica de cosechadoras.
El Concejo también expresó su solidaridad con los trabajadores y pidió al intendente Leonel Maximino que evalúe liberar a los empleados municipales de sus funciones este viernes 12 de septiembre a las 11, con el objetivo de acompañar la movilización prevista en respaldo a los obreros de Vassalli.
La causa quedó a disposición de la Justicia.
La Policía Federal realizó cuatro procedimientos en Miramar por una investigación de trata de personas. Intervinieron un templo evangélico, un comercio y dos viviendas particulares.
La magistrada fue acusada de delitos vinculados al documental filmado durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. Los fiscales pidieron su juicio político y desafuero.
El viernes 12 de septiembre la ciudad será escenario de una movilización en defensa de la planta local y sus puestos de trabajo. La convocatoria reúne a instituciones, gremios, organizaciones y vecinos.
El juicio en Melincué concluyó con el pedido fiscal de 20 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su hermana desde la niñez hasta 2024.
Vivían en toldos de nylon, sin agua potable ni baños. La Justicia investiga si se trata de un caso de explotación laboral y posible trata de personas.
El activista conservador recibió un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle. Un sospechoso fue detenido y el hecho generó condenas de todo el arco político.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto por el Día del Maestro, donde alumnos y docentes recordaron a Sarmiento y destacaron la vocación de enseñar.
El gobernador decidió no responder más a politicadesantafe.com tras sus informes sobre reelección, sobreprecios y fondos polémicos. La medida reabre el debate sobre libertad de prensa.