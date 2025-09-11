Firmat: eximen de impuestos a trabajadores de Vassalli

En la última sesión realizada en la sala “Alejandro Real”, el Concejo Municipal de Firmat aprobó un proyecto para eximir del pago de impuestos municipales a los 288 trabajadores de Vassalli S.A., en el marco del conflicto que mantienen con los dueños de la fábrica.

La iniciativa busca acompañar a las familias afectadas mientras se sostenga la situación. Además, los ediles plantearon la necesidad de que empresas de servicios como la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Aguas Santafesinas (ASSA) y Firmat Gas, junto con entidades bancarias, adopten mecanismos que eviten cortes o recargos excesivos por boletas impagas.

En los próximos días se convocará a una reunión con estas prestadoras para coordinar medidas de contención. Paralelamente, se solicitó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe que intervenga con urgencia para alcanzar una solución al conflicto en la histórica fábrica de cosechadoras.

El Concejo también expresó su solidaridad con los trabajadores y pidió al intendente Leonel Maximino que evalúe liberar a los empleados municipales de sus funciones este viernes 12 de septiembre a las 11, con el objetivo de acompañar la movilización prevista en respaldo a los obreros de Vassalli.