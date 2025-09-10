Murió Charlie Kirk tras el ataque en Utah

Charlie Kirk, baleado en Utah, sigue en estado crítico
El activista conservador recibió un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle. Un sospechoso fue detenido y el hecho generó condenas de todo el arco político.
El activista conservador y aliado de Donald Trump falleció luego de recibir un disparo durante un acto en la Utah Valley University. El FBI investiga el hecho.Internacionales10 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Charlie Kirk, reconocido activista conservador y fundador de Turning Point USA, murió este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante una conferencia en la Utah Valley University, en Orem, Utah. El hecho ocurrió frente a unas dos mil personas y desató pánico entre los presentes.
El ex congresista Jason Chaffetz, testigo del ataque, relató a Fox News que el disparo se produjo mientras Kirk respondía preguntas del público, justo después de referirse a un tema sobre tiradores masivos. De inmediato, el campus fue evacuado y se desplegó un operativo de seguridad con agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Las autoridades universitarias confirmaron que hubo una persona detenida en un primer momento, aunque aclararon que no se trataba del autor del ataque. Al cierre de esta edición, no se había informado la identidad del responsable.
El presidente Donald Trump manifestó su consternación en Truth Social: “Todos debemos orar por Charlie Kirk. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”. También expresaron su repudio y solidaridad el vicepresidente JD Vance, el senador por Utah Mike Lee y la ex vicepresidenta Kamala Harris, quien subrayó que “la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos”.
Charlie Kirk nació en Illinois en 1993 y era padre de dos hijos. A los 18 años fundó Turning Point USA, una organización estudiantil que se convirtió en un espacio clave de movilización conservadora. Su figura fue determinante en la construcción del apoyo juvenil a Donald Trump y en la campaña presidencial.
El país permanece atento a los avances de la investigación, mientras dirigentes políticos y seguidores lamentan la pérdida de una de las voces más influyentes del conservadurismo norteamericano.
