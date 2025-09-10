Firmat convoca a una marcha en apoyo a los trabajadores de Vassalli

Firmat: piden 20 años de prisión por abuso intrafamiliar
El juicio en Melincué concluyó con el pedido fiscal de 20 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su hermana desde la niñez hasta 2024.
El viernes 12 de septiembre la ciudad será escenario de una movilización en defensa de la planta local y sus puestos de trabajo. La convocatoria reúne a instituciones, gremios, organizaciones y vecinos.
La comunidad de Firmat expresó su solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores de Vassalli Fabril S.A., la histórica empresa metalmecánica de la ciudad que atraviesa una situación crítica y pone en riesgo cientos de empleos directos e indirectos.
Bajo el lema de que cada puesto de trabajo no representa únicamente una historia individual, sino también el sustento de familias, comercios, proveedores y gran parte de la economía local, se lanzó una convocatoria abierta a la ciudadanía, instituciones, organizaciones sociales, gremiales y políticas.
La movilización se realizará el viernes 12 de septiembre con el siguiente cronograma:
11:00 hs: Concentración en el Playón.
11:30 hs: Marcha por las calles de la ciudad.
12:30 hs: Acto central frente a la planta de Vassalli.
Desde la organización remarcaron que “acompañar a los trabajadores de Vassalli es defender a Firmat, a Santa Fe y a la Argentina”, en un claro llamado a sostener la producción y el empleo en la región.
