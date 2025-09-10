Firmat convoca a una marcha en apoyo a los trabajadores de Vassalli

La comunidad de Firmat expresó su solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores de Vassalli Fabril S.A., la histórica empresa metalmecánica de la ciudad que atraviesa una situación crítica y pone en riesgo cientos de empleos directos e indirectos.



Bajo el lema de que cada puesto de trabajo no representa únicamente una historia individual, sino también el sustento de familias, comercios, proveedores y gran parte de la economía local, se lanzó una convocatoria abierta a la ciudadanía, instituciones, organizaciones sociales, gremiales y políticas.

La movilización se realizará el viernes 12 de septiembre con el siguiente cronograma:

11:00 hs: Concentración en el Playón.

11:30 hs: Marcha por las calles de la ciudad.

12:30 hs: Acto central frente a la planta de Vassalli.

Desde la organización remarcaron que “acompañar a los trabajadores de Vassalli es defender a Firmat, a Santa Fe y a la Argentina”, en un claro llamado a sostener la producción y el empleo en la región.