Avanza el desmalezado de la Ruta 33 entre Venado y Firmat

Vialidad Nacional lleva adelante trabajos de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 33, en el tramo comprendido entre Venado Tuerto y Firmat. Las tareas incluyen corte de pasto y desmalezado en banquinas y taludes, además del despeje de barandas metálicas y cartelería.



El operativo se realiza con tractores equipados con desmalezadoras de arrastre, personal con motoguadañas y herramientas de menor porte. Estas acciones forman parte de un plan integral que abarca toda la traza desde Rufino (RN 7) hasta Rosario (RN A008).

Desde el organismo informaron que los trabajos no implican reducciones de calzada, aunque sí se solicita a los conductores transitar con precaución y a velocidad reducida en los sectores donde se desarrollan las tareas.

En semanas anteriores, las mismas acciones se completaron en el tramo Rufino–Venado Tuerto, mejorando la visibilidad y seguridad vial en uno de los corredores más transitados del sur santafesino.