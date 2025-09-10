Avanza el desmalezado de la Ruta 33 entre Venado y Firmat

Galnares recorrió instituciones en Diego de Alvear, Amenábar y Chapuy
La diputada provincial visitó escuelas, clubes y centros comunitarios, acompañada por autoridades locales y comunales.
Vialidad Nacional continúa con los trabajos de corte de pasto y despeje en banquinas y barandas metálicas. Las tareas se realizan sin cortes de calzada, pero se recomienda circular con precaución.
Vialidad Nacional lleva adelante trabajos de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 33, en el tramo comprendido entre Venado Tuerto y Firmat. Las tareas incluyen corte de pasto y desmalezado en banquinas y taludes, además del despeje de barandas metálicas y cartelería.
El operativo se realiza con tractores equipados con desmalezadoras de arrastre, personal con motoguadañas y herramientas de menor porte. Estas acciones forman parte de un plan integral que abarca toda la traza desde Rufino (RN 7) hasta Rosario (RN A008).
Desde el organismo informaron que los trabajos no implican reducciones de calzada, aunque sí se solicita a los conductores transitar con precaución y a velocidad reducida en los sectores donde se desarrollan las tareas.
En semanas anteriores, las mismas acciones se completaron en el tramo Rufino–Venado Tuerto, mejorando la visibilidad y seguridad vial en uno de los corredores más transitados del sur santafesino.
La localidad fue sede de una jornada deportiva y educativa con gran participación regional. Tres jóvenes recibieron su cinturón negro.
Empresas locales, jóvenes emprendedores e instituciones deportivas fueron parte de una agenda cargada de encuentros en Rufino.
El hecho ocurrió en la mañana del lunes en la intersección con avenida Chapuis. Los ocupantes lograron sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos.
Se licitará la pavimentación de la ruta 7S, que conectará a la localidad con Venado Tuerto y pondrá fin a su histórico aislamiento.
La ciudad vivió un domingo a pura emoción con la tradicional competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del extranjero.
El juicio en Melincué concluyó con el pedido fiscal de 20 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su hermana desde la niñez hasta 2024.
Un automóvil se incendió este lunes en la intersección de calle 36 y 53 bis. La actuación inmediata de los bomberos voluntarios impidió que las llamas se propagaran y confirmó que no hubo heridos.
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo confirmó que los interesados podrán anotarse o actualizar sus datos hasta el 30 de septiembre. Los requisitos incluyen residencia en la ciudad y conformación de un grupo familiar.
Tras la derrota en territorio bonaerense, el Gobierno transmitió a los inversores que la política económica seguirá sin cambios, mientras crece la tensión interna por el rumbo a seguir.
El Ejército israelí lanzó un ataque con misiles sobre la capital de Qatar, apuntando a dirigentes del grupo islamista palestino. El hecho desató fuertes condenas internacionales y tensó aún más el escenario en Medio Oriente.