Firmat: piden 20 años de prisión por abuso intrafamiliar

En Argentina mueren 40 mil personas al año por tabaquismo
El cigarrillo no sólo provoca cáncer: también incrementa el riesgo de múltiples enfermedades. LALCEC relanzó su programa “Chau Pucho” para acompañar a quienes quieran dejar de fumar.
El juicio en Melincué concluyó con el pedido fiscal de 20 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su hermana desde la niñez hasta 2024.Sociedad09 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En los tribunales de Melincué finalizó un juicio oral y público en el que se juzga a un hombre de 29 años, acusado de haber abusado sexualmente de su hermana en reiteradas oportunidades.
Durante la audiencia de clausura, realizada el jueves 4 de septiembre, el fiscal Julián Cochero solicitó una pena de 20 años de prisión efectiva para el imputado, identificado como Brian Alejandro F. La acusación sostiene que los hechos comenzaron cuando la víctima tenía entre 9 y 10 años, en la vivienda familiar de calle Saavedra, barrio La Hermosa de Firmat, y se extendieron hasta 2024.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, los abusos incluyeron episodios de tocamientos, violencia física y accesos carnales forzados, bajo amenazas de muerte contra la víctima y su padre. El último episodio habría ocurrido el año pasado, cuando el acusado la intimidó con un cuchillo antes de someterla.
La defensa estuvo a cargo de la abogada Jaquelina Cortes Luchesi, mientras que la investigación inicial fue llevada adelante por la fiscal Vanina Servidio Pozzi. El tribunal que deberá dictar sentencia en los próximos días está integrado por los jueces Lorena Garini, Adrián Godoy y Silvina Marinucci.
El Ministerio Público calificó la conducta del acusado como abuso sexual simple y con acceso carnal agravados por el vínculo y la convivencia, además de amenazas, todos en concurso real y en carácter de autor. La resolución del tribunal definirá el futuro del imputado.
El cigarrillo no sólo provoca cáncer: también incrementa el riesgo de múltiples enfermedades. LALCEC relanzó su programa “Chau Pucho” para acompañar a quienes quieran dejar de fumar.
El procedimiento internacional permitió incautar 500 kilos de cocaína y concretar detenciones en Argentina y España. La ministra lo presentará este martes junto a autoridades policiales.
El filicidio fue cometido el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad.
Las autoridades cortaron la calle para efectuar el operativo de emergencia.
El Ministerio de Seguridad lanzó un organismo especializado en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. Buscan centralizar información y coordinar acciones a nivel regional.
Alejandro Ruffo admitió ante un médico que asfixió a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora. La fiscalía incorporó la frase a la causa y pidió que quede firme la prisión preventiva.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
La ciudad vivió un domingo a pura emoción con la tradicional competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del extranjero.
El filicidio fue cometido el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad.
Luego de una reunión entre los dirigentes del ´Rojo´ y APreViDe, la suspensión podría quedar sin efecto.
Las autoridades cortaron la calle para efectuar el operativo de emergencia.