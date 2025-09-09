Firmat: piden 20 años de prisión por abuso intrafamiliar

En los tribunales de Melincué finalizó un juicio oral y público en el que se juzga a un hombre de 29 años, acusado de haber abusado sexualmente de su hermana en reiteradas oportunidades.

Durante la audiencia de clausura, realizada el jueves 4 de septiembre, el fiscal Julián Cochero solicitó una pena de 20 años de prisión efectiva para el imputado, identificado como Brian Alejandro F. La acusación sostiene que los hechos comenzaron cuando la víctima tenía entre 9 y 10 años, en la vivienda familiar de calle Saavedra, barrio La Hermosa de Firmat, y se extendieron hasta 2024.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, los abusos incluyeron episodios de tocamientos, violencia física y accesos carnales forzados, bajo amenazas de muerte contra la víctima y su padre. El último episodio habría ocurrido el año pasado, cuando el acusado la intimidó con un cuchillo antes de someterla.

La defensa estuvo a cargo de la abogada Jaquelina Cortes Luchesi, mientras que la investigación inicial fue llevada adelante por la fiscal Vanina Servidio Pozzi. El tribunal que deberá dictar sentencia en los próximos días está integrado por los jueces Lorena Garini, Adrián Godoy y Silvina Marinucci.

El Ministerio Público calificó la conducta del acusado como abuso sexual simple y con acceso carnal agravados por el vínculo y la convivencia, además de amenazas, todos en concurso real y en carácter de autor. La resolución del tribunal definirá el futuro del imputado.