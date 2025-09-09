Bullrich anunciará el Operativo Lusitania contra el narcotráfico

Firmat: piden 20 años de prisión por abuso intrafamiliar
El procedimiento internacional permitió incautar 500 kilos de cocaína y concretar detenciones en Argentina y España. La ministra lo presentará este martes junto a autoridades policiales.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentará este martes el Operativo Lusitania, un procedimiento internacional que desbarató una organización narco que intentaba ingresar 500 kilos de cocaína a Europa.
La conferencia de prensa está prevista para las 12:00 en la sede ministerial ubicada en Avenida Gelly y Obes 2289, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, Bullrich estará acompañada por el jefe de la Policía Federal, comisario general Luis Alejandro Rolle, además de autoridades de la Policía Nacional de Perú y de España, países que colaboraron en la investigación.
Según trascendió, el operativo incluyó detenciones tanto en la Argentina como en territorio español, lo que permitió desarticular el circuito logístico de la organización criminal. La cartera de Seguridad adelantó que se brindarán detalles sobre los pasos que condujeron al secuestro de la droga y a la coordinación internacional que hizo posible el resultado.
El procedimiento se suma a la estrategia regional de cooperación contra el narcotráfico, una problemática que en los últimos años ha intensificado los esfuerzos conjuntos entre países sudamericanos y europeos.
