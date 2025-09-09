Encuentro de Taekwondo reunió a más de 100 alumnos en Chovet

El domingo Chovet fue escenario de un importante encuentro y capacitación de Taekwondo que convocó a más de 100 alumnos de la región. La actividad reunió a practicantes de distintas edades y niveles, en una jornada marcada por el aprendizaje y la camaradería.



Durante el evento, se destacó la entrega de cinturones negros a Lucas Salto, Juan Ignacio Ros y Nazareno Edera, quienes recibieron la distinción de manos del Gran Maestro Rodolfo Zamara, referente de la disciplina.



La capacitación tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Secundaria de Chovet, que facilitó el espacio para el desarrollo de la actividad. Desde la organización remarcaron el valor de este tipo de propuestas, que combinan deporte, educación y valores comunitarios.



Con este encuentro, Chovet reafirma su compromiso como sede de actividades deportivas y culturales que fortalecen la integración y el desarrollo de jóvenes y adultos en la región.