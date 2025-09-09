Encuentro de Taekwondo reunió a más de 100 alumnos en Chovet

Rufino: visitas a empresas e instituciones que impulsan el desarrollo
Empresas locales, jóvenes emprendedores e instituciones deportivas fueron parte de una agenda cargada de encuentros en Rufino.
La localidad fue sede de una jornada deportiva y educativa con gran participación regional. Tres jóvenes recibieron su cinturón negro.Regionales09 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El domingo Chovet fue escenario de un importante encuentro y capacitación de Taekwondo que convocó a más de 100 alumnos de la región. La actividad reunió a practicantes de distintas edades y niveles, en una jornada marcada por el aprendizaje y la camaradería.
Durante el evento, se destacó la entrega de cinturones negros a Lucas Salto, Juan Ignacio Ros y Nazareno Edera, quienes recibieron la distinción de manos del Gran Maestro Rodolfo Zamara, referente de la disciplina.
La capacitación tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Secundaria de Chovet, que facilitó el espacio para el desarrollo de la actividad. Desde la organización remarcaron el valor de este tipo de propuestas, que combinan deporte, educación y valores comunitarios.
Con este encuentro, Chovet reafirma su compromiso como sede de actividades deportivas y culturales que fortalecen la integración y el desarrollo de jóvenes y adultos en la región.
Empresas locales, jóvenes emprendedores e instituciones deportivas fueron parte de una agenda cargada de encuentros en Rufino.
El hecho ocurrió en la mañana del lunes en la intersección con avenida Chapuis. Los ocupantes lograron sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos.
Se licitará la pavimentación de la ruta 7S, que conectará a la localidad con Venado Tuerto y pondrá fin a su histórico aislamiento.
La ciudad vivió un domingo a pura emoción con la tradicional competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del extranjero.
El mandatario de Venado Tuerto viajará a Panamá para participar de un encuentro internacional junto a 30 alcaldes de la región. Durante su ausencia, quedará a cargo Santiago Meardi.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
La ciudad vivió un domingo a pura emoción con la tradicional competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del extranjero.
El filicidio fue cometido el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad.
Luego de una reunión entre los dirigentes del ´Rojo´ y APreViDe, la suspensión podría quedar sin efecto.
Las autoridades cortaron la calle para efectuar el operativo de emergencia.