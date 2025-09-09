Rufino: visitas a empresas e instituciones que impulsan el desarrollo

La ciudad de Rufino fue escenario de una serie de visitas a empresas e instituciones que reflejan la fuerza productiva y el compromiso comunitario de la región.



Entre los encuentros, se destacó la recorrida por Rigonat 4x4 y Diprinzio Maquinarias, dos firmas que consolidan el trabajo local y representan el espíritu emprendedor de la zona.



Además, se conoció el proyecto de un mercado mayorista de bebidas, llevado adelante por jóvenes rufinenses que apuestan a generar empleo y fortalecer el comercio en la ciudad.



La agenda también incluyó una visita al Club Newbery de Rufino, institución deportiva y social con un rol central en la identidad comunitaria, que acompaña desde hace décadas la vida cultural y recreativa de miles de vecinos.



Estos encuentros forman parte de un recorrido que busca poner en valor el esfuerzo de quienes sostienen la producción, el deporte y la vida social en cada localidad santafesina.