Rufino: visitas a empresas e instituciones que impulsan el desarrollo

Encuentro de Taekwondo reunió a más de 100 alumnos en Chovet
La localidad fue sede de una jornada deportiva y educativa con gran participación regional. Tres jóvenes recibieron su cinturón negro.
Empresas locales, jóvenes emprendedores e instituciones deportivas fueron parte de una agenda cargada de encuentros en Rufino.Regionales09 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La ciudad de Rufino fue escenario de una serie de visitas a empresas e instituciones que reflejan la fuerza productiva y el compromiso comunitario de la región.
Entre los encuentros, se destacó la recorrida por Rigonat 4x4 y Diprinzio Maquinarias, dos firmas que consolidan el trabajo local y representan el espíritu emprendedor de la zona.
Además, se conoció el proyecto de un mercado mayorista de bebidas, llevado adelante por jóvenes rufinenses que apuestan a generar empleo y fortalecer el comercio en la ciudad.
La agenda también incluyó una visita al Club Newbery de Rufino, institución deportiva y social con un rol central en la identidad comunitaria, que acompaña desde hace décadas la vida cultural y recreativa de miles de vecinos.
Estos encuentros forman parte de un recorrido que busca poner en valor el esfuerzo de quienes sostienen la producción, el deporte y la vida social en cada localidad santafesina.
El hecho ocurrió en la mañana del lunes en la intersección con avenida Chapuis. Los ocupantes lograron sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos.
Se licitará la pavimentación de la ruta 7S, que conectará a la localidad con Venado Tuerto y pondrá fin a su histórico aislamiento.
La ciudad vivió un domingo a pura emoción con la tradicional competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del extranjero.
El mandatario de Venado Tuerto viajará a Panamá para participar de un encuentro internacional junto a 30 alcaldes de la región. Durante su ausencia, quedará a cargo Santiago Meardi.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
La ciudad vivió un domingo a pura emoción con la tradicional competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del extranjero.
El filicidio fue cometido el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad.
Luego de una reunión entre los dirigentes del ´Rojo´ y APreViDe, la suspensión podría quedar sin efecto.
Las autoridades cortaron la calle para efectuar el operativo de emergencia.