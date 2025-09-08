Principio de incendio en una camioneta sobre Ruta 33

En la mañana de este lunes, alrededor de las 9.18, se registró un principio de incendio en una camioneta Nissan Frontier en la intersección de la Ruta Nacional 33 y avenida Dr. Luis Chapuis, en Venado Tuerto.

El vehículo, que trasladaba un carro, era conducido por José, de 48 años, y acompañado por Luciano (22), Leandro (30) y Brian (25). Según informaron fuentes oficiales, el foco ígneo se inició en la parte trasera, a la altura de la óptica del lado del conductor.

Antes de la llegada de los bomberos, los ocupantes lograron sofocar las llamas con un matafuego de polvo químico seco. Posteriormente, el personal de Bomberos Voluntarios verificó la zona para descartar riesgos de reignición y asegurar el lugar.

En el operativo también colaboró personal de Tránsito municipal para ordenar la circulación en el sector, dado el alto flujo vehicular en ese cruce estratégico.