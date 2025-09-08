Principio de incendio en una camioneta sobre Ruta 33

San Francisco tendrá su acceso asfaltado tras décadas de espera
Se licitará la pavimentación de la ruta 7S, que conectará a la localidad con Venado Tuerto y pondrá fin a su histórico aislamiento.
El hecho ocurrió en la mañana del lunes en la intersección con avenida Chapuis. Los ocupantes lograron sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos.
En la mañana de este lunes, alrededor de las 9.18, se registró un principio de incendio en una camioneta Nissan Frontier en la intersección de la Ruta Nacional 33 y avenida Dr. Luis Chapuis, en Venado Tuerto.
El vehículo, que trasladaba un carro, era conducido por José, de 48 años, y acompañado por Luciano (22), Leandro (30) y Brian (25). Según informaron fuentes oficiales, el foco ígneo se inició en la parte trasera, a la altura de la óptica del lado del conductor.
Antes de la llegada de los bomberos, los ocupantes lograron sofocar las llamas con un matafuego de polvo químico seco. Posteriormente, el personal de Bomberos Voluntarios verificó la zona para descartar riesgos de reignición y asegurar el lugar.
En el operativo también colaboró personal de Tránsito municipal para ordenar la circulación en el sector, dado el alto flujo vehicular en ese cruce estratégico.
La ciudad vivió un domingo a pura emoción con la tradicional competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del extranjero.
El mandatario de Venado Tuerto viajará a Panamá para participar de un encuentro internacional junto a 30 alcaldes de la región. Durante su ausencia, quedará a cargo Santiago Meardi.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La comuna informó que los canales drenan con normalidad, aunque persisten sectores complicados en la zona de Morgan.
Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.
Se disputó la 9ª fecha de las revanchas en la Primera “A” y una nueva jornada en la Primera “B”, con duelos claves en las zonas campeonato y repechaje.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
El jueves 11, el Centro Cultural Municipal abrirá sus puertas a una exposición de dibujos, fotos y objetos vinculados al Futurismo. La entrada será libre y gratuita.
