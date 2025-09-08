Chiarella, entre los intendentes más innovadores de Latinoamérica

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, anunció este domingo a través de sus redes sociales que fue seleccionado entre los 30 alcaldes más innovadores de América Latina, en el marco de un programa organizado por la Red Innovadora Local (RIL).

El jefe municipal detalló que viajará a Panamá desde el lunes 8 hasta el miércoles 10 de septiembre, donde compartirá experiencias y capacitaciones junto a referentes de empresas y organizaciones internacionales como Meta, Amazon, Minds Colab y Tools for Humanity.

“Es un orgullo representar a nuestra provincia y ser uno de los cuatro intendentes del país en este programa que conecta a líderes de toda la región para incorporar herramientas de innovación e inteligencia artificial a nuestras ciudades”, expresó Chiarella en su comunicado.

Durante esos días, el Ejecutivo quedará a cargo de Santiago Meardi, actual presidente del Concejo Municipal, quien asumirá como intendente interino. Chiarella también aclaró que todos los gastos del viaje estarán cubiertos por la organización anfitriona, por lo que no generará costos para la Municipalidad.

“Llevo nuestra experiencia a un escenario internacional con el compromiso de traer nuevas soluciones e ideas que impulsen el desarrollo de Venado Tuerto”, concluyó el mandatario.