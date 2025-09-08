Chiarella, entre los intendentes más innovadores de Latinoamérica

El mandatario de Venado Tuerto viajará a Panamá para participar de un encuentro internacional junto a 30 alcaldes de la región. Durante su ausencia, quedará a cargo Santiago Meardi.

Regionales08 de septiembre de 2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
5YQ40g5W_400x400
Leonel Chiarella

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, anunció este domingo a través de sus redes sociales que fue seleccionado entre los 30 alcaldes más innovadores de América Latina, en el marco de un programa organizado por la Red Innovadora Local (RIL).

El jefe municipal detalló que viajará a Panamá desde el lunes 8 hasta el miércoles 10 de septiembre, donde compartirá experiencias y capacitaciones junto a referentes de empresas y organizaciones internacionales como Meta, Amazon, Minds Colab y Tools for Humanity.

“Es un orgullo representar a nuestra provincia y ser uno de los cuatro intendentes del país en este programa que conecta a líderes de toda la región para incorporar herramientas de innovación e inteligencia artificial a nuestras ciudades”, expresó Chiarella en su comunicado.

Durante esos días, el Ejecutivo quedará a cargo de Santiago Meardi, actual presidente del Concejo Municipal, quien asumirá como intendente interino. Chiarella también aclaró que todos los gastos del viaje estarán cubiertos por la organización anfitriona, por lo que no generará costos para la Municipalidad.

“Llevo nuestra experiencia a un escenario internacional con el compromiso de traer nuevas soluciones e ideas que impulsen el desarrollo de Venado Tuerto”, concluyó el mandatario.

Te puede interesar
Lo más visto
trafico-ilegal-de-aves

Santa Fe, epicentro del tráfico de aves silvestres

LORENA ACOSTA
Santa Fe07 de septiembre de 2025

La provincia concentra captura, acopio y comercio ilegal de especies amenazadas, y funciona como corredor hacia Buenos Aires. El cardenal amarillo y el loro hablador figuran entre las más comprometidas.

Boletín de noticias