Máximo Kirchner votó en La Plata y cuestionó a Caputo

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, emitió su voto este domingo en la Escuela N° 5 de Tolosa, en la ciudad de La Plata.

Al salir del establecimiento, Kirchner expresó su principal inquietud respecto a la coyuntura nacional: “Me preocupa la economía, me preocupa más lo que hace Toto Caputo que lo que hace Karina Milei”, en referencia al ministro de Economía y a la secretaria General de la Presidencia.

El legislador también hizo alusión a la situación judicial de su madre, Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que “pasaron como 100 días de que la presidenta del PJ está en una domiciliaria”.

En relación a las elecciones, sostuvo que “la sociedad va a validar o no una forma de manejar el país; vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho”.

Con estas declaraciones, Máximo Kirchner marcó posición en una jornada electoral clave en la provincia de Buenos Aires, donde se definirá parte del futuro legislativo nacional.