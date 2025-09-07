Máximo Kirchner votó en La Plata y cuestionó a Caputo

Axel Kicillof: "Es una elección muy importante, todos le están dando gran relevancia"
El gobernador bonaerense habló con la prensa tras votar en una escuela de La Plata.
El presidente del PJ bonaerense aseguró que le preocupa más la gestión económica de Luis Caputo que el rol político de Karina Milei. También mencionó la situación judicial de Cristina Kirchner.Política 07 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, emitió su voto este domingo en la Escuela N° 5 de Tolosa, en la ciudad de La Plata.
Al salir del establecimiento, Kirchner expresó su principal inquietud respecto a la coyuntura nacional: “Me preocupa la economía, me preocupa más lo que hace Toto Caputo que lo que hace Karina Milei”, en referencia al ministro de Economía y a la secretaria General de la Presidencia.
El legislador también hizo alusión a la situación judicial de su madre, Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que “pasaron como 100 días de que la presidenta del PJ está en una domiciliaria”.
En relación a las elecciones, sostuvo que “la sociedad va a validar o no una forma de manejar el país; vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho”.
Con estas declaraciones, Máximo Kirchner marcó posición en una jornada electoral clave en la provincia de Buenos Aires, donde se definirá parte del futuro legislativo nacional.
