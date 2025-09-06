Sorpresa: Trump se niega a asistir a la cumbre del G20 en Sudáfrica a finales de año

Putin celebró la exención de visados de China para rusos
El presidente calificó la medida como “un gesto sumamente amable” y aseguró que Rusia aplicará un beneficio recíproco.
Internacionales06 de septiembre de 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que no asistirá a la cumbre del G20 que se celebrará en Sudáfrica a finales de este año, pero que tiene previsto enviar al vicepresidente JD Vance en su lugar.
También dijo que Estados Unidos acogerá el G20 del próximo año en su club de golf Trump National Doral, cerca de Miami.
"Está justo al lado del aeropuerto. Es la mejor ubicación. Es precioso", declaró a los periodistas en el Despacho Oval, y añadió que su empresa familiar "no ganará dinero con ello".
Durante su primer mandato, Trump abandonó el plan de utilizar su complejo turístico Doral como sede de la cumbre del G7 en 2020, tras las críticas bipartidistas de que podría beneficiarle económicamente y violar la Constitución.
