Crean un Centro Regional para combatir el narcotráfico

El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, oficializó la creación del Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas. La medida quedó establecida en la Resolución 1038/2025 publicada en el Boletín Oficial.

El nuevo organismo dependerá de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, y tendrá como eje la restricción de la oferta ilícita de drogas, en particular las sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas (NSP).

La iniciativa se enmarca en el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que advierte que el consumo mundial llegó a 316 millones de personas, con un crecimiento superior al de la población en la última década.

Según la resolución, el centro trabajará en la centralización y análisis de datos, la detección temprana de patrones delictivos y la cooperación interinstitucional e internacional. También tendrá la misión de asesorar técnicamente en la actualización de marcos legales, capacitar recursos humanos y apoyar investigaciones vinculadas al tráfico ilícito.

El objetivo es optimizar el uso de recursos, mejorar el intercambio de información y dar respuestas rápidas frente a las dinámicas del mercado de drogas, especialmente el de las sustancias sintéticas, que ha mostrado un fuerte crecimiento en los últimos años.