Milei podría ir al búnker libertario en Gonnet el domingo

Ziliotto: “No queremos otro 2001 en Argentina”
El gobernador de La Pampa celebró el rechazo al veto sobre la emergencia en discapacidad y advirtió sobre los riesgos de una crisis social y económica.
El presidente analiza asistir al centro de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, donde se esperan los resultados de la elección bonaerense. Su presencia dependerá del desempeño en las urnas.País05 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei tiene previsto asistir este domingo al búnker de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Gonnet, partido de La Plata, donde la fuerza recibirá los resultados de la elección legislativa provincial. La definición sobre su presencia se dará en función de los números que arrojen las primeras mesas.
El encuentro se realizará desde las 18 en el salón Vonharv, ubicado en avenida 19 entre 511 y 514, a pocos kilómetros del centro platense. Fuentes oficiales confirmaron que Milei recortó parte de su agenda en Estados Unidos para regresar el sábado al país y estar disponible en la jornada electoral.
La estrategia libertaria buscó nacionalizar la campaña bonaerense utilizando la figura presidencial en recorridas por distritos como La Matanza, Moreno, Junín y Lomas de Zamora. En varias de esas visitas, Milei enfrentó protestas e incluso episodios de violencia.
El oficialismo llega al domingo atravesado por el impacto político de los audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que involucraron a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En Casa Rosada reconocen que el caso repercutió en la imagen positiva del mandatario, que ronda el 44% según encuestas internas.
Otro factor de peso es el ausentismo: LLA estima entre un 40% y un 50% de electores que podrían no asistir a votar en la provincia. En los pasillos de Balcarce 50 hablan de un “empate técnico” con Fuerza Patria, aunque algunos cálculos más cautos marcan una diferencia de entre cinco y ocho puntos a favor del peronismo.
De confirmarse un resultado adverso, en el espacio oficialista anticipan debates internos sobre la confección de listas y posibles reacomodamientos. No obstante, remarcan que tanto un triunfo ajustado como una derrota servirían para ajustar la estrategia rumbo a las elecciones de octubre.
Tras el rechazo al veto en el Senado, el Ejecutivo analiza sus pasos con cautela y esperará al regreso de Milei para definir. El plazo vence en diez días.
El Presidente calificó como “el mejor de la historia” el despliegue de seguridad durante el cierre de campaña bonaerense en Moreno. Patricia Bullrich también destacó el trabajo de los efectivos.
El Presidente arribará a Los Ángeles con una agenda que incluye reuniones políticas, empresariales y científicas. Permanecerá hasta el viernes y regresará el sábado al país.
Los periodistas expusieron en Diputados amenazas y persecución tras difundir audios sobre corrupción en la ANDIS. Aseguran que publicarán más documentos y apuntaron al Gobierno nacional.
El Ministerio de Seguridad informó un aumento en las incautaciones de cocaína, marihuana y drogas sintéticas durante el primer semestre, además de más detenciones vinculadas al narcotráfico.
Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.
Walter Sola, ex presidente de la comuna de Villa Saralegui, fue arrestado junto a su hijo en el marco de una causa judicial. Hubo una decena de allanamientos en San Justo.
Cristina López, de Unión por la Patria, usó la melodía de “Guantanamera” para lanzar una burla hacia la secretaria general de la Presidencia, en medio del debate legislativo.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La Convención Reformadora aprobó modificaciones en la Corte Suprema, el Ministerio Público y la selección de jueces. Los nuevos artículos se incorporan a la Carta Magna provincial.