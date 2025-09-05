Milei podría ir al búnker libertario en Gonnet el domingo

El presidente Javier Milei tiene previsto asistir este domingo al búnker de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Gonnet, partido de La Plata, donde la fuerza recibirá los resultados de la elección legislativa provincial. La definición sobre su presencia se dará en función de los números que arrojen las primeras mesas.

El encuentro se realizará desde las 18 en el salón Vonharv, ubicado en avenida 19 entre 511 y 514, a pocos kilómetros del centro platense. Fuentes oficiales confirmaron que Milei recortó parte de su agenda en Estados Unidos para regresar el sábado al país y estar disponible en la jornada electoral.

La estrategia libertaria buscó nacionalizar la campaña bonaerense utilizando la figura presidencial en recorridas por distritos como La Matanza, Moreno, Junín y Lomas de Zamora. En varias de esas visitas, Milei enfrentó protestas e incluso episodios de violencia.

El oficialismo llega al domingo atravesado por el impacto político de los audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que involucraron a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En Casa Rosada reconocen que el caso repercutió en la imagen positiva del mandatario, que ronda el 44% según encuestas internas.

Otro factor de peso es el ausentismo: LLA estima entre un 40% y un 50% de electores que podrían no asistir a votar en la provincia. En los pasillos de Balcarce 50 hablan de un “empate técnico” con Fuerza Patria, aunque algunos cálculos más cautos marcan una diferencia de entre cinco y ocho puntos a favor del peronismo.

De confirmarse un resultado adverso, en el espacio oficialista anticipan debates internos sobre la confección de listas y posibles reacomodamientos. No obstante, remarcan que tanto un triunfo ajustado como una derrota servirían para ajustar la estrategia rumbo a las elecciones de octubre.