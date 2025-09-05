Confesó que mató a su hijo “para vengarse de la madre”

Crean un Centro Regional para combatir el narcotráfico
El Ministerio de Seguridad lanzó un organismo especializado en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. Buscan centralizar información y coordinar acciones a nivel regional.
Alejandro Ruffo admitió ante un médico que asfixió a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora. La fiscalía incorporó la frase a la causa y pidió que quede firme la prisión preventiva.Sociedad05 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Alejandro Ruffo, detenido por el crimen de su hijo Enzo, de 8 años, en Lomas de Zamora, confesó que lo asfixió “para mandarle un mensaje a la mamá”. El hecho ocurrió el pasado 5 de agosto, luego de que su pareja le pidiera el divorcio.
Tras intentar quitarse la vida, Ruffo permaneció internado dos semanas en el hospital Gandulfo. Durante su recuperación, un médico designado por la fiscalía registró sus dichos, que luego fueron incorporados al expediente: “Lo asfixié para mandarle un mensaje a la mamá”.
Actualmente, el acusado se encuentra en la Unidad Penitenciaria N.º 34 de Melchor Romero. La fiscal de la causa, Fabiola Juanatey, solicitó que la prisión preventiva quede firme, medida que deberá resolver el juez de Garantías N.º 8, Gabriel Vitale.
Por su parte, la madre del niño expresó su dolor en redes sociales, donde le escribió a su ex pareja: “Me sacaste la vida”. También lo acusó de violencia verbal y anticipó que buscará justicia: “Te vas a pudrir en la cárcel”.
El caso conmueve a la comunidad de Lomas de Zamora y mantiene en alerta a las instituciones judiciales y de protección de la infancia.
La pintura hallada en Mar del Plata quedará bajo resguardo del máximo tribunal mientras se define su destino. La causa penal contra la pareja que la tenía en su poder continúa en trámite.
Walter Sola, ex presidente de la comuna de Villa Saralegui, fue arrestado junto a su hijo en el marco de una causa judicial. Hubo una decena de allanamientos en San Justo.
La enfermedad afecta a unas 1.300 personas al año en el país. Especialistas destacan la importancia del diagnóstico temprano y remarcan que los avances médicos duplicaron la sobrevida en dos décadas.
Rodrigo Álvarez, experto santafesino en ciberseguridad, advierte sobre el grooming en la plataforma y pide mayor acompañamiento familiar para proteger a los niños.
Una mujer de 35 años fue apresada por liderar una red de venta ilegal de entradas para partidos y recitales. Investigan si tenía nexos con una productora de espectáculos.
Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.
Cristina López, de Unión por la Patria, usó la melodía de “Guantanamera” para lanzar una burla hacia la secretaria general de la Presidencia, en medio del debate legislativo.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La Convención Reformadora aprobó modificaciones en la Corte Suprema, el Ministerio Público y la selección de jueces. Los nuevos artículos se incorporan a la Carta Magna provincial.