Confesó que mató a su hijo “para vengarse de la madre”

Alejandro Ruffo, detenido por el crimen de su hijo Enzo, de 8 años, en Lomas de Zamora, confesó que lo asfixió “para mandarle un mensaje a la mamá”. El hecho ocurrió el pasado 5 de agosto, luego de que su pareja le pidiera el divorcio.

Tras intentar quitarse la vida, Ruffo permaneció internado dos semanas en el hospital Gandulfo. Durante su recuperación, un médico designado por la fiscalía registró sus dichos, que luego fueron incorporados al expediente: “Lo asfixié para mandarle un mensaje a la mamá”.

Actualmente, el acusado se encuentra en la Unidad Penitenciaria N.º 34 de Melchor Romero. La fiscal de la causa, Fabiola Juanatey, solicitó que la prisión preventiva quede firme, medida que deberá resolver el juez de Garantías N.º 8, Gabriel Vitale.

Por su parte, la madre del niño expresó su dolor en redes sociales, donde le escribió a su ex pareja: “Me sacaste la vida”. También lo acusó de violencia verbal y anticipó que buscará justicia: “Te vas a pudrir en la cárcel”.

El caso conmueve a la comunidad de Lomas de Zamora y mantiene en alerta a las instituciones judiciales y de protección de la infancia.