Putin celebró la exención de visados de China para rusos

Jueza de EE.UU. falla a favor de Harvard en disputa con Trump
El tribunal determinó que la administración Trump congeló de manera ilegal 2.200 millones de dólares en fondos de investigación destinados a la universidad.
El presidente calificó la medida como “un gesto sumamente amable” y aseguró que Rusia aplicará un beneficio recíproco.Internacionales05 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, elogió la decisión de China de implementar una política temporal de exención de visados para ciudadanos rusos con pasaportes ordinarios. El anuncio se realizó durante su participación en Vladivostok y fue replicado por el sitio oficial del Kremlin.
Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, la medida regirá del 15 de septiembre de 2025 al 14 de septiembre de 2026, permitiendo a los viajeros rusos permanecer hasta 30 días en el país por motivos de turismo, negocios, visitas privadas, intercambios o tránsito.
Putin destacó que esta política favorecerá los vínculos entre ambos países: “Sin duda, esto impulsará a más ciudadanos rusos a visitar China y contribuirá al desarrollo de los negocios, las relaciones comerciales y los intercambios personales”, señaló.
El mandatario agregó que Rusia responderá con una iniciativa equivalente: “Tomaremos la misma medida”, afirmó, en línea con el fortalecimiento de la cooperación bilateral.
El tribunal determinó que la administración Trump congeló de manera ilegal 2.200 millones de dólares en fondos de investigación destinados a la universidad.
Xi Jinping encabezó un masivo acto en Beijing acompañado por Vladímir Putin, Kim Jong Un y más de 20 líderes internacionales.
El presidente venezolano rechazó la presencia de buques de guerra y un submarino nuclear en el Caribe, que atribuyó a intereses económicos y geopolíticos.
El primer ministro indio y el presidente ruso acordaron un nuevo encuentro en Nueva Delhi, mientras aumentan las tensiones de India con Washington por el petróleo ruso y los aranceles de Trump.
Desde hoy, todas las importaciones menores a 800 dólares deberán pagar un arancel fijo de entre 80 y 200 dólares, según el país de origen.
El volcán lanzó material a 5.000 metros de altura y obligó a elevar la alerta.
Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.
Walter Sola, ex presidente de la comuna de Villa Saralegui, fue arrestado junto a su hijo en el marco de una causa judicial. Hubo una decena de allanamientos en San Justo.
Cristina López, de Unión por la Patria, usó la melodía de “Guantanamera” para lanzar una burla hacia la secretaria general de la Presidencia, en medio del debate legislativo.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La Convención Reformadora aprobó modificaciones en la Corte Suprema, el Ministerio Público y la selección de jueces. Los nuevos artículos se incorporan a la Carta Magna provincial.