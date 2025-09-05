Putin celebró la exención de visados de China para rusos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, elogió la decisión de China de implementar una política temporal de exención de visados para ciudadanos rusos con pasaportes ordinarios. El anuncio se realizó durante su participación en Vladivostok y fue replicado por el sitio oficial del Kremlin.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, la medida regirá del 15 de septiembre de 2025 al 14 de septiembre de 2026, permitiendo a los viajeros rusos permanecer hasta 30 días en el país por motivos de turismo, negocios, visitas privadas, intercambios o tránsito.

Putin destacó que esta política favorecerá los vínculos entre ambos países: “Sin duda, esto impulsará a más ciudadanos rusos a visitar China y contribuirá al desarrollo de los negocios, las relaciones comerciales y los intercambios personales”, señaló.

El mandatario agregó que Rusia responderá con una iniciativa equivalente: “Tomaremos la misma medida”, afirmó, en línea con el fortalecimiento de la cooperación bilateral.