Veda total de pesca de pejerrey en Melincué

La Comuna de Melincué informó que, desde el lunes 8 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2025, se aplicará una veda total de pesca de pejerrey en todo el distrito, sin excepciones.

La decisión se fundamenta en normativas nacionales, provinciales y ordenanzas comunales, con el objetivo de preservar la fauna ictícola y cuidar el ecosistema de la laguna. Según remarcaron las autoridades, la medida responde al inicio del período reproductivo del pejerrey, que comienza en septiembre y alcanza su pico máximo de desove en octubre.

Asimismo, se detalló que a partir del 1° de enero y hasta el 1° de marzo de 2026 únicamente se habilitará la pesca recreativa de costa.

Desde la Comuna solicitaron la colaboración de vecinos y visitantes para respetar las normas, promover la explotación responsable de los recursos naturales y evitar sanciones.