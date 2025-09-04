Veda total de pesca de pejerrey en Melincué

San Gregorio mantiene guardia rural por caminos anegados
La comuna informó que los canales drenan con normalidad, aunque persisten sectores complicados en la zona de Morgan.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La Comuna de Melincué informó que, desde el lunes 8 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2025, se aplicará una veda total de pesca de pejerrey en todo el distrito, sin excepciones.
La decisión se fundamenta en normativas nacionales, provinciales y ordenanzas comunales, con el objetivo de preservar la fauna ictícola y cuidar el ecosistema de la laguna. Según remarcaron las autoridades, la medida responde al inicio del período reproductivo del pejerrey, que comienza en septiembre y alcanza su pico máximo de desove en octubre.
Asimismo, se detalló que a partir del 1° de enero y hasta el 1° de marzo de 2026 únicamente se habilitará la pesca recreativa de costa.
Desde la Comuna solicitaron la colaboración de vecinos y visitantes para respetar las normas, promover la explotación responsable de los recursos naturales y evitar sanciones.
Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.
La comuna avanza con un plan habitacional que busca garantizar el acceso a una vivienda digna y fortalecer el desarrollo local.
Desde este miércoles a las 10 se habilita el paso con control de fuerzas de seguridad. La medida podría revertirse de noche si persisten los riesgos.
El vehículo transportaba combustible y fue retirado tras varias horas. El conductor resultó ileso.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
El Colegio San José probó a Zoe, una profesora virtual que enseñó marketing digital y abrió debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la educación.
El Presidente encabezó en Moreno el último acto de La Libertad Avanza antes de las elecciones. Rechazó “operaciones” contra su gobierno, defendió a su hermana y habló de un “empate técnico” con el peronismo.
Una mujer de 35 años fue apresada por liderar una red de venta ilegal de entradas para partidos y recitales. Investigan si tenía nexos con una productora de espectáculos.