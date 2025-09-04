San Gregorio mantiene guardia rural por caminos anegados

Veda total de pesca de pejerrey en Melincué
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La comuna informó que los canales drenan con normalidad, aunque persisten sectores complicados en la zona de Morgan.Regionales04 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Comuna de San Gregorio comunicó que los canales de la localidad continúan funcionando y drenando con normalidad tras las lluvias recientes. Sin embargo, todavía se registran caminos rurales anegados en la zona de Morgan, en el límite con el distrito de María Teresa.
Ante esta situación, se mantiene activa una guardia permanente para asistir a los vecinos que necesiten ayuda en el área rural. El número de contacto disponible es el 3382-412904.
Desde la gestión comunal agradecieron especialmente a los productores rurales que ponen su maquinaria a disposición, colaborando en la resolución de tramos puntuales para mejorar la transitabilidad.
Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.
La comuna avanza con un plan habitacional que busca garantizar el acceso a una vivienda digna y fortalecer el desarrollo local.
Desde este miércoles a las 10 se habilita el paso con control de fuerzas de seguridad. La medida podría revertirse de noche si persisten los riesgos.
El vehículo transportaba combustible y fue retirado tras varias horas. El conductor resultó ileso.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
El Colegio San José probó a Zoe, una profesora virtual que enseñó marketing digital y abrió debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la educación.
El Presidente encabezó en Moreno el último acto de La Libertad Avanza antes de las elecciones. Rechazó “operaciones” contra su gobierno, defendió a su hermana y habló de un “empate técnico” con el peronismo.
Una mujer de 35 años fue apresada por liderar una red de venta ilegal de entradas para partidos y recitales. Investigan si tenía nexos con una productora de espectáculos.