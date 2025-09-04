San Gregorio mantiene guardia rural por caminos anegados

La Comuna de San Gregorio comunicó que los canales de la localidad continúan funcionando y drenando con normalidad tras las lluvias recientes. Sin embargo, todavía se registran caminos rurales anegados en la zona de Morgan, en el límite con el distrito de María Teresa.



Ante esta situación, se mantiene activa una guardia permanente para asistir a los vecinos que necesiten ayuda en el área rural. El número de contacto disponible es el 3382-412904.



Desde la gestión comunal agradecieron especialmente a los productores rurales que ponen su maquinaria a disposición, colaborando en la resolución de tramos puntuales para mejorar la transitabilidad.