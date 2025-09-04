Convención aprobó reforma judicial con cambios en la Corte y el Ministerio Público

Convención santafesina aprobó mecanismos de participación ciudadana
La reforma incorpora figuras de democracia directa, aunque opositores cuestionan falta de consensos y dificultades de aplicación.
La Convención Reformadora sancionó la nueva estructura del Poder Judicial santafesino. Se incorporan un Consejo de Selección de magistrados, un Jurado de Enjuiciamiento y la Defensoría del Pueblo. Hubo apoyo oficialista y críticas opositoras.Política Sta Fe04 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En la novena asamblea plenaria, la Convención Reformadora de Santa Fe aprobó una profunda reestructuración del Poder Judicial con 7 votaciones en general y 29 en particular. La iniciativa recibió el respaldo de los bloques Unidos, Más para Santa Fe y Fe, mientras que Activemos, Somos Vida y Libertad y La Libertad Avanza votaron en contra.
La reforma establece una Corte Suprema de Justicia con siete miembros, garantizando representación territorial y de género. También crea un Consejo de Selección para la designación de jueces, fiscales y defensores, con carácter vinculante en sus dictámenes, y un Jurado de Enjuiciamiento presidido por la Corte. Además, se modifica la figura del Procurador y se da rango constitucional a la Defensoría del Pueblo, vigente por ley desde 1990.
El presidente de la Comisión de Poder Judicial, Lisandro Enrico (Unidos), defendió la reforma al señalar que busca “mayor independencia de la justicia” y subrayó la necesidad de un sistema más transparente y equilibrado. Desde Más para Santa Fe, Diego Giuliano calificó el avance como “un paso adelante” y Jaquelina Balangione valoró que se hayan incorporado cambios para asegurar un Ministerio Público autónomo del poder político.
En la vereda opositora, María Victoria Capocetti (Activemos) consideró que se “rediseñó el Poder Judicial con objetivos políticos”, mientras que Silvia Malfesi (Somos Vida y Libertad) habló de “un día de duelo en la provincia porque se entierra la división de poderes”. Por su parte, Froilán Ravena (La Libertad Avanza) cuestionó la fijación de un número rígido de ministros en la Corte.
El resultado final de la votación fue de 35 votos a favor, 21 en contra y 12 abstenciones en la primera resolución general. Los cambios en la Corte obtuvieron 49 votos positivos y la incorporación de la Defensoría del Pueblo fue aprobada con 47 votos afirmativos.
La reforma incluye además 15 cláusulas transitorias para ordenar la transición en los próximos dos años, en un proceso que, según sus impulsores, busca modernizar y oxigenar el funcionamiento de la justicia provincial.
La reforma incorpora figuras de democracia directa, aunque opositores cuestionan falta de consensos y dificultades de aplicación.
El gobernador encabezó un encuentro en Rosario para coordinar la asistencia a las localidades más afectadas por el temporal. María Teresa y La Chispa concentraron las intervenciones más urgentes.
El gobernador Maximiliano Pullaro quedará marcado por la Reforma de la Constitución de Santa Fe, una modificación estructural que no se lograba desde 1962.
La Convención Reformadora aprobó cambios en la Constitución provincial que permiten un mandato consecutivo. Pullaro podrá competir en 2027.
El gobernador de Santa Fe se reunió con Hiroshi Yamauchi para fortalecer vínculos en salud, producción, comercio, ciencia y cooperación internacional.
Un estudio del CEPA reveló que la provincia dejará de percibir esa suma entre septiembre 2025 y agosto 2026, tras el veto presidencial al aumento jubilatorio y al bono.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que se realizan cortes en distintos trazados rurales por reparaciones y caída de árboles.
La vicegobernadora Gisela Scaglia presentó la Copa Santa Fe de Ciclismo, que se disputará el 14 de diciembre y unirá Santa Fe con Rosario a 100 años de su primera edición.
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
El Colegio San José probó a Zoe, una profesora virtual que enseñó marketing digital y abrió debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la educación.