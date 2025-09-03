Internaron a Miguel Ángel Russo por una infección urinaria

Colapinto se pierde la primera práctica en Monza
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
El entrenador de Boca permanece en observación en el Instituto Fleni de Belgrano. Su entorno asegura que se encuentra bien y que la medida es preventiva.Deportes03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, fue internado este martes en el Instituto Fleni, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, tras detectársele una infección urinaria en el marco de estudios médicos de rutina.
El DT de 69 años había concurrido en horas de la mañana para realizarse tomografías, resonancias y análisis de sangre, los cuales no arrojaron inconvenientes. Sin embargo, un análisis de orina reveló la presencia de la infección.
Inicialmente recibió antibióticos con suero, pero con el correr de las horas el equipo médico decidió mantenerlo internado durante al menos 24 horas, con el objetivo de administrar medicación e hidratación, y poder seguir de cerca su evolución.
Fuentes cercanas al entrenador aseguraron que su estado es bueno y que la decisión de internarlo responde principalmente a una medida preventiva.
Russo, campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca, ya atravesó otros problemas de salud en el pasado. En 2017 fue diagnosticado con cáncer de próstata mientras dirigía a Millonarios de Colombia, enfermedad que superó luego de un tratamiento con quimioterapia.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
Este jueves, la Selección jugará en el Monumental el último partido oficial de Lionel Messi en el país. Será por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
El capitán arribó al país y Scaloni tendrá hoy al plantel completo para iniciar la preparación rumbo al partido del jueves frente a Venezuela en el Monumental.
El piloto argentino finalizó al borde de los puntos y cuestionó la falta de trabajo en equipo en Alpine.
El mediocampista español reveló que hasta un 90% de los juveniles atraviesan situaciones de vulnerabilidad y cargan con la presión de sostener a sus familias desde muy jóvenes.
El Ministerio de Seguridad dispuso una restricción nacional contra Juan Eduardo Lenczicki, líder de la barra brava, tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda.
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El acceso por calle 42, a la altura de la cancha de Independiente, permanecerá cerrado por trabajos de infraestructura pluvial.
El capitán arribó al país y Scaloni tendrá hoy al plantel completo para iniciar la preparación rumbo al partido del jueves frente a Venezuela en el Monumental.
La conductora reaccionó con firmeza al ser consultada sobre las declaraciones de la exvedette y aseguró que no volverá a mencionarla.