Internaron a Miguel Ángel Russo por una infección urinaria

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, fue internado este martes en el Instituto Fleni, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, tras detectársele una infección urinaria en el marco de estudios médicos de rutina.

El DT de 69 años había concurrido en horas de la mañana para realizarse tomografías, resonancias y análisis de sangre, los cuales no arrojaron inconvenientes. Sin embargo, un análisis de orina reveló la presencia de la infección.

Inicialmente recibió antibióticos con suero, pero con el correr de las horas el equipo médico decidió mantenerlo internado durante al menos 24 horas, con el objetivo de administrar medicación e hidratación, y poder seguir de cerca su evolución.

Fuentes cercanas al entrenador aseguraron que su estado es bueno y que la decisión de internarlo responde principalmente a una medida preventiva.

Russo, campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca, ya atravesó otros problemas de salud en el pasado. En 2017 fue diagnosticado con cáncer de próstata mientras dirigía a Millonarios de Colombia, enfermedad que superó luego de un tratamiento con quimioterapia.