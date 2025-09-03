Camión cisterna despistó en el cruce de Chapuy

El vehículo transportaba combustible y fue retirado tras varias horas. El conductor resultó ileso.

En las primeras horas de este martes, a las 5:20, se registró el despiste de un camión cisterna en el cruce de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 90, en el acceso a la localidad de Chapuy.

El vehículo, conducido por un chofer oriundo de San Vicente (provincia de Buenos Aires), transportaba combustible. A raíz del accidente, se desplegó personal de Guardia Provincial UR5 para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial en la zona.

Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones. Luego de más de cinco horas de trabajo, el camión fue retirado a las 10:50, quedando la calzada nuevamente liberada para la circulación.

