Camión cisterna despistó en el cruce de Chapuy

Ruta 8: tránsito asistido tras corte por agua en la calzada
Desde este miércoles a las 10 se habilita el paso con control de fuerzas de seguridad. La medida podría revertirse de noche si persisten los riesgos.
El vehículo transportaba combustible y fue retirado tras varias horas. El conductor resultó ileso.Regionales03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En las primeras horas de este martes, a las 5:20, se registró el despiste de un camión cisterna en el cruce de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 90, en el acceso a la localidad de Chapuy.
El vehículo, conducido por un chofer oriundo de San Vicente (provincia de Buenos Aires), transportaba combustible. A raíz del accidente, se desplegó personal de Guardia Provincial UR5 para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial en la zona.
Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones. Luego de más de cinco horas de trabajo, el camión fue retirado a las 10:50, quedando la calzada nuevamente liberada para la circulación.
