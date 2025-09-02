Corte de tránsito en acceso a Villa Cañás por obra de entubado

La Municipalidad de Villa Cañás informó que el acceso a la ciudad por calle 42 se encuentra interrumpido a la altura de la cancha del Club Independiente, debido a una obra de entubación en la intersección con calle 71.

El corte permanecerá vigente mientras duren los trabajos, cuyo objetivo es mejorar el sistema de desagües pluviales de la zona, una intervención clave para evitar anegamientos en épocas de lluvias intensas.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el lugar y optar por vías alternativas de ingreso y egreso hasta que se normalice la circulación.