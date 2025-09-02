Corte de tránsito en acceso a Villa Cañás por obra de entubado

Villa Cañás inicia entrega de semillas primavera-verano
La Municipalidad distribuirá kits gratuitos de semillas a partir de mañana, en el marco del programa Huerta en Casa.
El acceso por calle 42, a la altura de la cancha de Independiente, permanecerá cerrado por trabajos de infraestructura pluvial.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que el acceso a la ciudad por calle 42 se encuentra interrumpido a la altura de la cancha del Club Independiente, debido a una obra de entubación en la intersección con calle 71.
El corte permanecerá vigente mientras duren los trabajos, cuyo objetivo es mejorar el sistema de desagües pluviales de la zona, una intervención clave para evitar anegamientos en épocas de lluvias intensas.
Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el lugar y optar por vías alternativas de ingreso y egreso hasta que se normalice la circulación.
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.
El municipio habilitó la circulación a la altura de Estancia de Díaz, aunque recomendó transitar con precaución y evitar los caminos rurales afectados por el agua.
La Municipalidad informó que el tránsito ya está restablecido, aunque piden circular con precaución y evitar caminos rurales.
Cuarteles de distintos puntos colaboraron con evacuaciones y tareas de rescate durante la emergencia hídrica.
El Presidente acusó una “operación de inteligencia ilegal” tras la filtración de audios de su hermana. El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia Federal y busca frenar la difusión del material.
El gobernador inauguró en Rosario la segunda edición del Santa Fe Business Forum, que reúne a más de mil empresas, 250 compradores internacionales y delegaciones de 30 países.
El gobernador aseguró que las obras hídricas ejecutadas en los últimos meses evitaron un escenario catastrófico tras las lluvias extraordinarias del fin de semana.
El establecimiento educativo volvió a ser desalojado este lunes tras una llamada intimidatoria. La fiscalía investiga la reiteración de amenazas.
Cayeron 290 milímetros en pocas horas y el agua anegó gran parte del pueblo. La comuna organizó asistencia y pidió donaciones de agua y elementos de limpieza.