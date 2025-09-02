Villa Cañás inicia entrega de semillas primavera-verano

La Municipalidad de Villa Cañás informó que este martes comenzará la entrega de semillas correspondientes a la temporada primavera-verano, en el marco del programa local Huerta en Casa.



Los vecinos interesados en iniciar o reforzar su propia quinta podrán retirar los kits en el edificio Municipal, en el horario de 8 a 12.

La iniciativa apunta a promover el autoabastecimiento de alimentos frescos y saludables, además de incentivar la implementación de prácticas sustentables en cada hogar cañaseño.

Desde el municipio remarcaron que esta política pública acompaña a las familias que buscan mejorar su alimentación y fortalecer el cuidado del ambiente a través de la producción local.