Villa Cañás inicia entrega de semillas primavera-verano

La Municipalidad distribuirá kits gratuitos de semillas a partir de mañana, en el marco del programa Huerta en Casa.

Villa Cañás02 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Portadas-BLOG-6

La Municipalidad de Villa Cañás informó que este martes comenzará la entrega de semillas correspondientes a la temporada primavera-verano, en el marco del programa local Huerta en Casa.
WhatsApp Image 2025-09-01 at 5.40.31 PM

Los vecinos interesados en iniciar o reforzar su propia quinta podrán retirar los kits en el edificio Municipal, en el horario de 8 a 12.

La iniciativa apunta a promover el autoabastecimiento de alimentos frescos y saludables, además de incentivar la implementación de prácticas sustentables en cada hogar cañaseño.

Desde el municipio remarcaron que esta política pública acompaña a las familias que buscan mejorar su alimentación y fortalecer el cuidado del ambiente a través de la producción local.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias