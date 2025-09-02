Villa Cañás inicia entrega de semillas primavera-verano

Incendio vehicular en Ruta 94: trabajaron bomberos de Villa Cañás y Santa Isabel
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.
La Municipalidad distribuirá kits gratuitos de semillas a partir de mañana, en el marco del programa Huerta en Casa.Villa Cañás02 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás informó que este martes comenzará la entrega de semillas correspondientes a la temporada primavera-verano, en el marco del programa local Huerta en Casa.
Los vecinos interesados en iniciar o reforzar su propia quinta podrán retirar los kits en el edificio Municipal, en el horario de 8 a 12.
La iniciativa apunta a promover el autoabastecimiento de alimentos frescos y saludables, además de incentivar la implementación de prácticas sustentables en cada hogar cañaseño.
Desde el municipio remarcaron que esta política pública acompaña a las familias que buscan mejorar su alimentación y fortalecer el cuidado del ambiente a través de la producción local.
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.
El municipio habilitó la circulación a la altura de Estancia de Díaz, aunque recomendó transitar con precaución y evitar los caminos rurales afectados por el agua.
La Municipalidad informó que el tránsito ya está restablecido, aunque piden circular con precaución y evitar caminos rurales.
Cuarteles de distintos puntos colaboraron con evacuaciones y tareas de rescate durante la emergencia hídrica.
En los 161 años de la Policía de Santa Fe, el intendente de Villa Cañás y el secretario Santa Cruz reconocieron la labor de los efectivos de la Comisaría 6ta.
Vecinos de Venado Tuerto y la región se sumaron a la iniciativa, que reúne colchones, ropa, alimentos y productos de limpieza para asistir a las familias damnificadas.
El seleccionado femenino cayó en semifinales ante Río Negro y luego frente a Noroeste en el duelo por el tercer puesto, cerrando una gran participación en Neuquén.
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.