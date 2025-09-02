Ruta 8 sigue cortada por anegamientos cerca de Venado Tuerto

Nueva amenaza obligó a evacuar el Colegio Nacional de Venado Tuerto
El establecimiento educativo volvió a ser desalojado este lunes tras una llamada intimidatoria. La fiscalía investiga la reiteración de amenazas.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.Regionales02 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Ruta Nacional 8 continúa inhabilitada al tránsito en el kilómetro 353, entre Venado Tuerto y el cruce con la Ruta Provincial 14, debido a la acumulación de agua sobre la calzada. La Agencia Provincial de Seguridad Vial confirmó este martes la continuidad del corte total y recomendó utilizar vías alternativas.
El corte principal se encuentra en RN8 y RP14, a cargo de la Guardia Provincial, mientras que Gendarmería Nacional mantiene el control en el acceso al Parque Industrial de Venado Tuerto.
La situación se enmarca en las intensas lluvias que afectaron al sur santafesino, con registros que superaron los 200 milímetros. Localidades como María Teresa sufrieron anegamientos graves con 290 milímetros acumulados, mientras que en Venado Tuerto el registro llegó a 156.
Además, otros puntos de la provincia permanecen afectados: la RN9 vieja está cortada entre Carcarañá y Correa por el desborde del río Carcarañá; la RN11 en Pueblo Irigoyen; y la RN34 entre San Genaro y Totoras. También en Cruz Alta, la RP15 permanece interrumpida en el acceso a la RP6.
En tanto, pueblos como La Chispa, Christophersen y Los Quirquinchos comienzan a recuperar la normalidad tras los anegamientos sufridos durante el fin de semana.
Vecinos de Venado Tuerto y la región se sumaron a la iniciativa, que reúne colchones, ropa, alimentos y productos de limpieza para asistir a las familias damnificadas.
Alumnos, docentes, vecinos y la diputada Sofía Galnares participaron de una jornada educativa y ambiental en Chovet y Elortondo.
La ciudad registró ráfagas de hasta 70 km/h y más de 170 mm de agua en pocas horas. Gracias al escurrimiento de los canales no se registraron daños mayores.
Más de 165 milímetros de lluvia en pocas horas generaron calles inundadas y complicaciones en viviendas de distintos barrios, especialmente en el Santa Fe.
El SMN emitió alerta por tormentas intensas con ráfagas y granizo. Bomberos intervinieron por un árbol caído en el cruce de rutas.
Cuarteles de distintos puntos colaboraron con evacuaciones y tareas de rescate durante la emergencia hídrica.
La Municipalidad informó que el tránsito ya está restablecido, aunque piden circular con precaución y evitar caminos rurales.
El seleccionado femenino cayó en semifinales ante Río Negro y luego frente a Noroeste en el duelo por el tercer puesto, cerrando una gran participación en Neuquén.
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.