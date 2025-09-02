Ruta 8 sigue cortada por anegamientos cerca de Venado Tuerto

La Ruta Nacional 8 continúa inhabilitada al tránsito en el kilómetro 353, entre Venado Tuerto y el cruce con la Ruta Provincial 14, debido a la acumulación de agua sobre la calzada. La Agencia Provincial de Seguridad Vial confirmó este martes la continuidad del corte total y recomendó utilizar vías alternativas.

El corte principal se encuentra en RN8 y RP14, a cargo de la Guardia Provincial, mientras que Gendarmería Nacional mantiene el control en el acceso al Parque Industrial de Venado Tuerto.

La situación se enmarca en las intensas lluvias que afectaron al sur santafesino, con registros que superaron los 200 milímetros. Localidades como María Teresa sufrieron anegamientos graves con 290 milímetros acumulados, mientras que en Venado Tuerto el registro llegó a 156.

Además, otros puntos de la provincia permanecen afectados: la RN9 vieja está cortada entre Carcarañá y Correa por el desborde del río Carcarañá; la RN11 en Pueblo Irigoyen; y la RN34 entre San Genaro y Totoras. También en Cruz Alta, la RP15 permanece interrumpida en el acceso a la RP6.

En tanto, pueblos como La Chispa, Christophersen y Los Quirquinchos comienzan a recuperar la normalidad tras los anegamientos sufridos durante el fin de semana.