Hubo 164 femicidios en Argentina en lo que va de 2025

Un informe del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” reveló que cada 36 horas ocurre un femicidio en el país. En agosto se registraron 15 casos.País01 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
En los primeros ocho meses de 2025 se contabilizaron 164 femicidios en la Argentina, según el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”. El relevamiento, realizado entre el 1 de enero y el 31 de agosto, se elaboró a partir del análisis de noticias publicadas en medios de comunicación de todo el país.
El estudio señala que, en promedio, cada 36 horas se registra un femicidio. Solo en agosto se produjeron 15 asesinatos de mujeres por motivos de género. Además, se contabilizaron 264 intentos de femicidio en lo que va del año.
Del total de víctimas, un 15% había realizado al menos una denuncia previa contra su agresor y un 10% contaba con medidas judiciales de protección. Entre los responsables, 14 eran integrantes de fuerzas de seguridad. El 42% de los atacantes eran parejas de las víctimas, el 29% ex parejas y, en menor medida, familiares.
En cuanto a las formas de asesinato, el 24,4% de los casos se produjeron con armas de fuego, el 22% con armas blancas, el 19,5% por asfixia, el 13,4% a golpes y el 6,1% mediante quemaduras. El informe también indica que 133 hijos e hijas quedaron sin sus madres como consecuencia de estos hechos.
Las provincias con mayor cantidad de femicidios en relación a su población son Chaco, Salta, Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja, Jujuy y Mendoza.
“Denunciamos, una vez más, el vaciamiento del Estado que impulsa esta gestión. La eliminación sistemática de programas destinados a garantizar derechos y brindar protección a las víctimas de violencia de género no sólo desmantela las políticas de cuidado, sino que agrava mes a mes la situación”, advirtió el comunicado del Observatorio.
📞 Si sufrís o conocés a alguien que atraviese violencia de género, podés comunicarte al 144 las 24 horas, los 365 días del año.
