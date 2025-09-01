Villa Cañás prepara una muestra de arte sobre futurismo

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, lanzó una convocatoria para artistas y vecinos interesados en participar de una muestra de arte dedicada al futurismo.



La propuesta consiste en la entrega de imágenes, fotografías, dibujos y objetos vinculados a esta corriente artística, que luego serán exhibidos en el Centro Cultural local. El plazo de presentación se extiende hasta el miércoles 10 de septiembre, de 8 a 12 horas, en la oficina de Cultura.

Desde la organización aclararon que cada obra deberá contar con identificación —nombre y apellido del artista— y disponer de un sistema de colgado que facilite su montaje.

Quienes deseen más información o realizar consultas pueden comunicarse al teléfono 3462-367406.