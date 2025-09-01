Villa Cañás prepara una muestra de arte sobre futurismo

Villa Cañás reabrió la Ruta 7S tras el temporal
El municipio habilitó la circulación a la altura de Estancia de Díaz, aunque recomendó transitar con precaución y evitar los caminos rurales afectados por el agua.
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.Villa Cañás01 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, lanzó una convocatoria para artistas y vecinos interesados en participar de una muestra de arte dedicada al futurismo.
La propuesta consiste en la entrega de imágenes, fotografías, dibujos y objetos vinculados a esta corriente artística, que luego serán exhibidos en el Centro Cultural local. El plazo de presentación se extiende hasta el miércoles 10 de septiembre, de 8 a 12 horas, en la oficina de Cultura.
Desde la organización aclararon que cada obra deberá contar con identificación —nombre y apellido del artista— y disponer de un sistema de colgado que facilite su montaje.
Quienes deseen más información o realizar consultas pueden comunicarse al teléfono 3462-367406.
La Municipalidad informó que el tránsito ya está restablecido, aunque piden circular con precaución y evitar caminos rurales.
Cuarteles de distintos puntos colaboraron con evacuaciones y tareas de rescate durante la emergencia hídrica.
En los 161 años de la Policía de Santa Fe, el intendente de Villa Cañás y el secretario Santa Cruz reconocieron la labor de los efectivos de la Comisaría 6ta.
Autoridades locales advirtieron a los conductores por la presencia de agua en la calzada, a la altura de la planta de silos de la Coop. Federada.
Vecinos alertaron la falta de respuesta de una mujer mayor y se montó un operativo conjunto en Villa Cañás. La búsqueda resultó negativa.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Las intensas lluvias obligaron a interrumpir la circulación en varios tramos de rutas nacionales y provinciales. Vialidad Nacional y la APSV dispusieron desvíos en diferentes puntos.