Villa Cañás prepara una muestra de arte sobre futurismo

La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.

Villa Cañás01 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
1191-5-muestras-de-arte-para-disfrutar-en-buenos-aires-en-2024-102-big

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, lanzó una convocatoria para artistas y vecinos interesados en participar de una muestra de arte dedicada al futurismo.
WhatsApp Image 2025-09-01 at 11.08.38 AM

La propuesta consiste en la entrega de imágenes, fotografías, dibujos y objetos vinculados a esta corriente artística, que luego serán exhibidos en el Centro Cultural local. El plazo de presentación se extiende hasta el miércoles 10 de septiembre, de 8 a 12 horas, en la oficina de Cultura.

Desde la organización aclararon que cada obra deberá contar con identificación —nombre y apellido del artista— y disponer de un sistema de colgado que facilite su montaje.

Quienes deseen más información o realizar consultas pueden comunicarse al teléfono 3462-367406.

