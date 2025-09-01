Modi y Putin refuerzan su alianza en la cumbre de China

EE.UU. elimina la exención arancelaria para pequeños paquetes
Desde hoy, todas las importaciones menores a 800 dólares deberán pagar un arancel fijo de entre 80 y 200 dólares, según el país de origen.
El primer ministro indio y el presidente ruso acordaron un nuevo encuentro en Nueva Delhi, mientras aumentan las tensiones de India con Washington por el petróleo ruso y los aranceles de Trump.Internacionales01 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvieron este lunes una reunión en Tianjin, China, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). El encuentro reflejó el acercamiento entre ambas naciones en un contexto marcado por el conflicto en Ucrania y las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos.
Durante la reunión, Modi formalizó la invitación a Putin para visitar Nueva Delhi en diciembre, donde se celebrará la 23ª cumbre anual India-Rusia. Ambos líderes destacaron la solidez de la relación bilateral. “Nuestra asociación es especial y privilegiada”, expresó Modi, mientras que Putin calificó a su par indio como un “querido amigo” y remarcó que los vínculos entre ambas naciones son “absolutamente apartidistas, amistosos y de confianza”.
Las conversaciones giraron en torno a la estabilidad regional, el comercio bilateral y la cooperación energética. En este punto, Moscú se ha convertido en un socio clave para Nueva Delhi: actualmente el 37% de las importaciones de crudo indias provienen de Rusia, lo que ha generado fricciones con Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, respondió recientemente imponiendo un arancel adicional del 25% a los productos indios, que eleva al 50% el total aplicado.
India ha defendido sus compras de petróleo ruso como una necesidad para abastecer a su población de 1.400 millones de personas. El comercio entre ambos países alcanzó un récord de 68.700 millones de dólares en el año fiscal 2024-25 y se espera que ascienda a 100.000 millones hacia 2030.
La reunión también coincidió con un contexto de reposicionamiento geopolítico. Mientras Occidente busca aislar a Moscú, India reafirma su autonomía estratégica y apuesta a sostener relaciones tanto con Rusia como con Estados Unidos, en lo que analistas de Nueva Delhi describen como una estrategia de “alineación múltiple”.
El volcán lanzó material a 5.000 metros de altura y obligó a elevar la alerta.
El Gobierno venezolano alertó en la ONU por la presencia de buques de guerra estadounidenses cerca de sus costas y exigió su retirada inmediata.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
El accidente ocurrió en Shanklin, Isla de Wight, durante una clase de vuelo. Una persona permanece hospitalizada en estado grave.
El presidente destacó la participación ciudadana en plazas públicas y en redes sociales durante la primera jornada de inscripción en la Milicia Bolivariana.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Autoridades locales advirtieron a los conductores por la presencia de agua en la calzada, a la altura de la planta de silos de la Coop. Federada.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Las intensas lluvias obligaron a interrumpir la circulación en varios tramos de rutas nacionales y provinciales. Vialidad Nacional y la APSV dispusieron desvíos en diferentes puntos.