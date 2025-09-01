Modi y Putin refuerzan su alianza en la cumbre de China

El primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvieron este lunes una reunión en Tianjin, China, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). El encuentro reflejó el acercamiento entre ambas naciones en un contexto marcado por el conflicto en Ucrania y las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos.



Durante la reunión, Modi formalizó la invitación a Putin para visitar Nueva Delhi en diciembre, donde se celebrará la 23ª cumbre anual India-Rusia. Ambos líderes destacaron la solidez de la relación bilateral. “Nuestra asociación es especial y privilegiada”, expresó Modi, mientras que Putin calificó a su par indio como un “querido amigo” y remarcó que los vínculos entre ambas naciones son “absolutamente apartidistas, amistosos y de confianza”.

Las conversaciones giraron en torno a la estabilidad regional, el comercio bilateral y la cooperación energética. En este punto, Moscú se ha convertido en un socio clave para Nueva Delhi: actualmente el 37% de las importaciones de crudo indias provienen de Rusia, lo que ha generado fricciones con Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, respondió recientemente imponiendo un arancel adicional del 25% a los productos indios, que eleva al 50% el total aplicado.



India ha defendido sus compras de petróleo ruso como una necesidad para abastecer a su población de 1.400 millones de personas. El comercio entre ambos países alcanzó un récord de 68.700 millones de dólares en el año fiscal 2024-25 y se espera que ascienda a 100.000 millones hacia 2030.

La reunión también coincidió con un contexto de reposicionamiento geopolítico. Mientras Occidente busca aislar a Moscú, India reafirma su autonomía estratégica y apuesta a sostener relaciones tanto con Rusia como con Estados Unidos, en lo que analistas de Nueva Delhi describen como una estrategia de “alineación múltiple”.