Bomberos de la región asistieron en María Teresa por la inundación

Cuarteles de distintos puntos colaboraron con evacuaciones y tareas de rescate durante la emergencia hídrica.

Villa Cañás01 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
542757242_24897417156533247_7537136563384333171_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=4pg

La localidad de María Teresa recibió apoyo de bomberos de la región tras la fuerte inundación registrada el domingo 30 de agosto. Desde la mañana, un equipo de cuatro bomberos y un autobomba se trasladó hasta el cuartel local para ponerse a disposición.

Durante la jornada se llevaron adelante evacuaciones de vecinos afectados, incluyendo personas mayores con dificultades de movilidad, familias con niños y rescate de animales. Pasadas las 20, se realizó un relevo con tres bomberos que continuaron trabajando hasta la medianoche.

Las tareas se desarrollaron de manera coordinada junto a bomberos voluntarios de la región, Defensa Civil y la Comuna de María Teresa, en el marco de una emergencia que obligó a trasladar a decenas de vecinos a lugares seguros.

Los voluntarios destacaron el compromiso de los equipos intervinientes y expresaron su apoyo a la comunidad con un mensaje de aliento: “¡Fuerza María Teresa!”.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias