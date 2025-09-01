Bomberos de la región asistieron en María Teresa por la inundación

Villa Cañás prepara una muestra de arte sobre futurismo
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.
Villa Cañás01 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La localidad de María Teresa recibió apoyo de bomberos de la región tras la fuerte inundación registrada el domingo 30 de agosto. Desde la mañana, un equipo de cuatro bomberos y un autobomba se trasladó hasta el cuartel local para ponerse a disposición.
Durante la jornada se llevaron adelante evacuaciones de vecinos afectados, incluyendo personas mayores con dificultades de movilidad, familias con niños y rescate de animales. Pasadas las 20, se realizó un relevo con tres bomberos que continuaron trabajando hasta la medianoche.
Las tareas se desarrollaron de manera coordinada junto a bomberos voluntarios de la región, Defensa Civil y la Comuna de María Teresa, en el marco de una emergencia que obligó a trasladar a decenas de vecinos a lugares seguros.
Los voluntarios destacaron el compromiso de los equipos intervinientes y expresaron su apoyo a la comunidad con un mensaje de aliento: “¡Fuerza María Teresa!”.
El municipio habilitó la circulación a la altura de Estancia de Díaz, aunque recomendó transitar con precaución y evitar los caminos rurales afectados por el agua.
En los 161 años de la Policía de Santa Fe, el intendente de Villa Cañás y el secretario Santa Cruz reconocieron la labor de los efectivos de la Comisaría 6ta.
Autoridades locales advirtieron a los conductores por la presencia de agua en la calzada, a la altura de la planta de silos de la Coop. Federada.
Vecinos alertaron la falta de respuesta de una mujer mayor y se montó un operativo conjunto en Villa Cañás. La búsqueda resultó negativa.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Las intensas lluvias obligaron a interrumpir la circulación en varios tramos de rutas nacionales y provinciales. Vialidad Nacional y la APSV dispusieron desvíos en diferentes puntos.